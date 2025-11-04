來海關挖寶！只有內行人知道 最高5千衣物、零件、電動車隨便你競標

財經中心／師瑞德報導

每月最後一週星期四就是「撿寶日」！基隆關固定辦理私貨與逾期貨開標拍賣，從衣物、床包、電動滑板車到零件一應俱全，最高5千元就能參與競標。所有流程公開透明，還可先看貨再投標，物盡其用、價值再生，商民投資人千萬別錯過！（圖／財政部提供）

不想花大錢又想買到實用好物？來「海關拍賣會」準沒錯！財政部關務署基隆關宣布，每個月的最後一週星期四，原則上都會舉辦私貨與逾期貨的標售開標作業，歡迎民眾與廠商踴躍參與，把握機會撿便宜、挖寶藏。

基隆關表示，標售前一週會在基隆關官網公告最新貨物清單，包括押標金金額、貨品明細、看貨資訊等重要資訊，民眾可上網瀏覽掌握。常見標售品項琳瑯滿目，像是衣物紡織品、床包、襪子、電動自行車、電動滑板車、螺絲、汽車零件等，從日常生活用品到專業零件應有盡有，數量與品項每月不同，運氣好還可能用超低價買到市面少見的商品，真的是「撿到賺到」。

競標流程簡單清楚，不論是一般民眾還是廠商都可以參加。只要在公告期間內，提出申請即可到貨物存放地點現場看貨；之後，須至基隆關三樓的法務緝案組繳交押標金並領取投標單。投標方式採「限時掛號郵寄」，務必在開標當日下午1時30分前，將填妥的投標單以限時掛號寄回基隆關，逾時則不受理。

押標金的繳交方式也很彈性。民眾可使用以財政部關務署基隆關為受款人的「臺銀本票」、「銀行本行支票」或「銀行保付支票」繳交。如果押標金總額未達新台幣5,000元，則可直接繳納現金，方便又快速。

基隆關提醒，海關拍賣不提供網購、線上下單服務，請民眾切勿相信來路不明的假訊息或假廣告。真正的拍賣資訊，請以基隆關官網為主，或查閱Facebook官方海關粉絲專頁（認明藍底白勾）。標售貨品皆為「現況拍賣」，提供現場看貨服務，得標後需依規定付款並憑放行單至指定倉庫領貨，且不提供退貨或鑑賞期。

基隆關強調，透過這樣的標售制度，不僅能讓私貨與逾期貨物獲得再利用，避免浪費與銷毀帶來的環境污染，更能讓民眾以優惠價格獲得實用資源，是一種落實「循環經濟」與「物盡其用」精神的好機會。

有興趣的民眾可上基隆關官網https://web.customs.gov.tw/keelung/→「資訊匯流」→「標售公告專區」，查看最新標售時程、貨品明細與相關規定，想當「撿寶王」千萬別錯過每月一次的機會。

