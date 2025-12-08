來源不明菸品風險高 使用恐危害健康

市面上偶爾會出現來路不明的菸品，這些產品不僅違法，還可能使用劣質原料，或摻雜有害物質，進而對健康造成危害。高雄市政府財政局提醒，切勿販賣或購買來路不明的菸品，以免觸法受罰或傷及自身健康。

↑圖說：高雄財政局與查緝單位聯手破獲多起違規案件，截至114年10月，共查獲違法菸品333萬9,892包，市值高達2.75億元。（圖片來源：高雄市政府財政局 提供）

產製、輸入、販售私菸都有重罰 依《菸酒管理法》第45條規定，產製私菸者，處新臺幣5萬元至100萬元罰鍰，若查獲物現值超過新臺幣100萬元，最高可能面臨新臺幣1,000萬元罰鍰。輸入私菸者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣20萬元至1,000萬元罰金。依《菸酒管理法》第46條規定，販賣私菸者，處新臺幣3萬元至50萬元罰鍰，若查獲物現值超過新臺幣50萬元，最高可能面臨新臺幣600萬元罰鍰。財政局強調，政府對私菸是採取零容忍的態度，一經查獲，將依法重罰，業者執業時應遵守各項法規，切勿鋌而走險，以身試法。

↑圖說：為確保民眾健康，高雄財政局不定期走訪販菸場所，檢視商品是否合規。（圖片來源：高雄市政府財政局 提供）

不明菸品不要買 自身權益要把關 除了仰賴政府的查緝外，民眾也可以從改變自身的消費習慣做起，選購菸品時，若發現菸盒上無中文標示或售價相當低廉，就要提高警覺，不要購買。財政局呼籲，發現疑似不法菸品，應立即通報財政局(檢舉專線：07-3314320、檢舉信箱：d030000000@kcg.gov.tw)，一起發揮全民監督的力量，共同維護市場公平與消費安全。 (高雄市政府財政局 廣告／經費來自菸捐)

