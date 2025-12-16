來源是神仙名！網揭「瀏海」炸裂冷知識 故宮也認證

有網友參與社群平台Threads上舉辦的第一屆「沒看書真的不知道」大賽，留言指出「瀏海的第一個字其實是姓氏『劉』，因為歷史上第一個留瀏海的人就叫劉海，後亦可使用『瀏』海」，引發熱議。

網友分享瀏海的起源 。（示意圖／pexels）

不少網友紛紛留言驚呼：「這知識好酷，我以前真的有納悶為什麼叫瀏海」、「是這串中最炸裂的冷知識」，也有人指出，「故宮南院有介紹」。事實上，國立故宮博物院南部院區曾在臉書發文分享，「瀏海」這個詞跟一位神仙的名字有關，祂經常以「頭髮梳到額頭前，長度齊眉」的造型，出現在戲曲和版畫裡，所以這種髮型，據說就是用祂的名字來命名。

國立故宮博物院南部院區指出，答案就是「劉海（或作劉海蟾）」。祂棄官學道、修仙成功，是元代雜劇的道教八仙之一，直至明代《東遊記》的八仙版本，才被張果老取代。宋元以來，民間就流傳著「劉海戲金蟾」的故事，故事有兩種版本。版本一，仙人劉海收伏千年金蟾，金蟾能口吐金錢救濟窮人，劉海受到大家喜愛，被視為「財神」。版本二為劉海的父親是貪官，死後被變成三腳蟾蜍丟進穢海，劉海得道後，用一串金錢釣出蟾蜍。

