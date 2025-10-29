來潮州畫車車！「戀車潮現」2輛賓士讓小朋友塗鴉 展出這些經典車
〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣潮州鎮公所舉辦的「大潮祭」系列活動11月1日、2日在日式歷史建築文化園區登場，極受歡迎的動手在車上塗鴉「畫車車」，今年直接引進兩台賓士當畫布。公所說，大潮祭系列活動從年底一直熱鬧到明年春節，接續潮州不夜城春節市集，讓潮州觀光活動熱鬧滾滾。
潮州鎮公所配合「大潮祭」舉辦「戀車潮現-親子同樂汽機車展」，最受親子歡迎的，就是由數百名小朋友接力在白色賓士車上盡情揮灑，畫出最自然不受拘束的車身塗鴉。去年1台車供140人作畫，名額秒殺，今年鎮公所加碼，多找來1台定價要200多萬的報廢賓士車，2台共280個名額供報名。
鎮公所說，這次還引進「博物館」等級7台經典名車，包括勞斯萊斯、賓利、保時捷、BMW骨董車甚至Caterham等，還有許多經典車，請車迷和鄉親拭目以待。
鎮公所說，除了賞車，現場還有專為玩具車迷打造的特色玩具市集，以玩具、公仔及模型車為主題，營造獨特市集氛圍，珍稀模型、收藏品與稀有模型車一次看，大小朋友都能找到驚喜。國中小學童還能藉由畫出夢想座駕獲得精美好禮，現場也有交通安全講解、手機汽車攝影技巧、車輛收藏世界、YouTuber實際賽事分享、職業魔術師及玩車專業職人的講座，活動豐富有趣。
鎮公所指出，活動11月1日、2日上午10點到下午6點舉辦，場地在潮州日式歷史建築文化園區及周邊場地。自駕導航潮州日式文化園區站停車場前往，若搭火車，除步行10分鐘就會到會場，亦或是搭乘由小黃組成的「潮州觀光協會」的計程車前往，一同共襄盛舉。
更多自由時報報導
獨家》台中野豬若誤食帶病毒露天廚餘 專家：台灣永淪非洲豬瘟疫區
台中「燕圾湖」政策再轉彎！ 10/30起剩這3處可倒廚餘
急報！ 立霧溪燕子口堰塞湖中午潰流
燕子口堰塞湖潰流！立霧溪暴漲瞬間影片曝 部落直呼像海嘯
其他人也在看
新竹男開百萬敞篷跑車搶銀樓被逮…母淚崩：家裡不缺錢幹嘛要搶?
新竹市一名吳姓男子（36歲）昨（27）日上午10時許，開著掛牌母親名下的百萬雙門百萬跑車到某間銀樓，入店佯裝挑選金飾，竟趁店趁店員拿出金項鍊時伸手搶走後並駕車逃逸，沒想到，卻被正巧休假中的所長在台68線發現，所長隨即通知竹縣竹東分局協助圍捕，最後在五指山灶君堂逮到人。對此，吳男的母親哽咽這樣說。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
明年65歲才能領年金 勞保退休制度必須懂
不少勞工提前退休享受生活，平均61.2歲退休，低於年金請領年齡(圖/xframe)卡優新聞網 ・ 18 小時前
百歲人瑞台灣5749人創新高 最年長122歲也創紀錄
衛生福利部社會及家庭署在今天「九九重陽節」公布，台灣百歲人瑞數再創新高，至8月29日共有5749人，最高壽者為122歲也創新高，金鎖片採購金額也達新台幣7699萬。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 6 小時前
妻癌逝獨子工作遇難亡 他靠運動走出悲痛！90歲爺：我死後遺體捐醫學院
根據內政部2024年統計，台灣人平均壽命達80.77歲，再創新高，男性77.42歲、女性84.30歲，女性壽命首度突破84歲。2025年底，台灣將邁入超高齡社會，如何讓長輩「活得久，也活得好」成為社會關注焦點。台中90歲的柯爺爺，曾歷經喪妻與喪子之痛，一度封閉自我、身體退化，所幸在家人與社工鼓勵下重返社區據點。如今他不僅恢復健康，更成為據點的槌球種子教練，帶領長輩運動、比賽屢獲佳績。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
愛傘不見! 揹名牌包用餐"順手牽羊偷傘" 失主怒報警
社會中心／黃國誠、洪國凱台北報導北台灣這幾天雨勢不斷，就有出門不帶傘的女子，順手牽羊拿了別人的傘，現在挨告了！北市基隆路一家餐廳，消費者用完餐發現自己具有紀念價值的日本動漫雨傘不見了，調閱監視器發現，居然是一名揹著名牌包的女子，離開時看到下雨，轉身拿傘走人，怒批真的很沒水準又可惡，直接報警。穿著連帽外套揹著名牌包的女子，似乎看著外頭下雨，還將外套上的帽子蓋住頭，發現雨勢比想像中的大，轉頭看到傘架上放著雨傘，二話不說，拿了就走，雨傘主人用完餐，才發現心愛的雨傘不翼而飛，心痛不已，立刻報警提告。聲源：雨傘失主（變音處理）：「就是跟朋友去吃飯，大概十二十分鐘，出來的時候就發現雨傘不見了，就是因為我本身很喜歡吉伊卡哇，所以家人知道才買給我的，你已經習慣它的存在，就覺得偷雨傘真的是很可惡。」愛傘不見! 女子用餐"順手牽羊偷傘" 失主報警提告。（圖／翻攝當事人Treads）受東北季風影響，台北市連續幾天陰雨綿綿，民眾來到基隆路一家麵店用餐，離開時候，發現雨傘被偷，氣到直接報警，調閱監視器才驚覺，嫌犯就是餐廳裡，用完餐後沒帶傘的女客人，本身是日本動漫吉伊卡哇的愛好者，面對吉伊卡哇雨傘被偷，簡直無法接受。民視記者黃國誠：「下雨天店家通常會擺出傘架，提供民眾放傘，有時候有些客人會忘了帶走，或是拿錯雨傘，但也有部分忘了帶傘的客人，隨便挑了一把拿了就走，偏偏有時候這個雨傘，對當事人來說，會格外具有紀念意義。」你偷傘我淋雨！ 女子用餐"順手牽羊偷傘" 失主報警提告。（圖／民視新聞）偷傘行徑犯眾怒，就有網友質疑她有錢吃飯沒錢買傘，揹名牌包卻連傘都買不起，為了一把傘被公開長相，怒轟她自己不帶傘，還害別人淋雨，怕淋雨乾脆順手牽羊，這下女客人成了竊盜犯嫌，因此留下前科，實在不值得。原文出處：心愛吉伊卡哇雨傘不見！ 背名牌包女用完餐順手牽羊、失主心疼怒報警 更多民視新聞報導穿露肩婚紗遭公婆罵「丟臉又暴露」！ 19歲新娘走上絕路日本「熊災」肆虐！秋田縣知事急向「自衛隊」求援異想天開「漁毒共生」 調查局台南市處查獲大型安毒工廠民視影音 ・ 1 天前
首例！蝦皮智取店收銀機台被拆 2嫌搬上貨車偷走｜#鏡新聞
許多民眾會報無人看管的智取店取包裹，但是新竹縣一間智取店，8月時收銀機台卻不翼而飛，警方接獲通報調閱監視器發現是有兩名男子開來貨車，把收銀機台給載走，並載到海邊撬開取走現金，警方六天之後陸續抓到兩名嫌犯。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 9 小時前
被議長踹桌傅崐萁痛批民主之恥 張峻：我踹的不是人
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導花蓮縣光復鄉遭堰塞湖潰壩泥水嚴重災害後，須待重建，國民黨立委傅崐萁、鄭天財27日召集縣府官員、議員等在當地舉辦「重建...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台南藍眼淚大爆發吸客！夜行鬼市DJ派對萬聖節遊台南懶人包必看
台南,藍眼淚,夜行鬼市,DJ,派對,萬聖節 藍眼淚閃耀台南海岸！近日將軍區青鯤鯓出現夢幻自然奇景，吸引遊客徹夜追光。迎接萬聖節，台南整座城市也化身為大型派對現場，國華海安商圈封街舉辦「夜行鬼市 × DJ狂歡派對」，南紡購物中心同步推出「萌鬼出任務」親子活動。從府城老街到山海自然景點，台南各地都洋溢節慶氛圍，精彩活動不可錯過！景點+ ・ 1 天前
北投知名社區有"惡鄰" ! 砸門又製造噪音
社會中心／莊立誠 黃啓豪 台北報導台北市北投某知名社區，一名林姓男子被控訴，半夜放音樂擾鄰，鄰居受不了報警處理，男子心生不滿，竟拿鐵棒砸毀鄰居大門。其實，他早就是社區頭痛人物，鄰居忍無可忍，希望相關單位和管委會能協助處理。披頭散髮的男子，在走廊上大吼大叫，手上還拿著鐵棒，對著鄰居大門，一頓猛砸。警消人員到場後，只見他情緒還是相當激動，當場被壓制在地。民視記者莊立誠﹔「當時這名男子，半夜不睡覺，跑去敲擊鄰居的家門，讓他們實在不堪其擾。」鄰居表示，跟我同一棟，每次都被他嚇到，沒辦法因為我們都聽到聲音，他有時候在一樓，不知道敲什麼東西，很大聲不知道是跟誰吵架，聲音太大了我們都嚇死了。還有人說，管委會曾經幾個月前，有討論過這問題，但是因為惡鄰居法，跟那個法規，好像沒辦法說，直接叫他強制遷移。北投某社區傳惡鄰，半夜敲打鄰居家門。（圖／民視新聞）事發就在台北市北投區，一名41歲的林姓男子，1年前搬進靠近磺溪的知名社區後，經常大聲播放音樂，鄰居報警後，沒想到這名男子的行為，更是變本加厲。今年6月，林姓男子情緒失控，他懷疑是隔壁鄰居報警，竟持鐵棒瘋狂敲打鄰居住家大門，甚至將門鎖砸毀，嚴重影響社區安寧。北投警分局永明派出所巡佐李俊達表示，接獲民眾報案，指稱遭隔壁鄰居，持不明器械敲擊毀損住家大門，本分局獲報後，立即派員至現場處理，另所涉毀損恐嚇等刑案部分，業以函送士林地檢署偵辦。北投某社區傳惡鄰，半夜敲打鄰居家門。（圖／民視新聞）男子的行為，讓鄰居們心生畏懼，警方後續依毀損、恐嚇等罪嫌，將他移送法辦。原文出處：北投知名社區有「惡鄰」！ 砸門又製造噪音 更多民視新聞報導台中沙鹿住宅大火8人送醫 延燒隔壁棟6人一度受困連假「猛被開4張違停」超過一咪咪就出局！慘烈罰單地獄路段曝光又砸！ 蒙面雙煞暗夜砸車 車主氣炸:第四次了民視影音 ・ 8 小時前
男嬰剛出生被丟潭子一處大排 外籍移工生母涉案
中部中心 / 中部綜合報導台中潭子區一處大排，今天有民眾發現一名男嬰遭人丟棄，趕緊通報警消人員到場。消防人員到場後，將男嬰從大排抱起，但已經沒了心跳，也發現男嬰身上有臍帶，研判嬰兒剛出生不久。轄區警方調閱監視器，發現是一名女移工凌晨所為，已將男嬰生母帶回，釐清動機。男嬰被發現的大排溝渠旁的水泥護欄 印有菩薩兩字。（圖／民視新聞）消防人員架著梯子，抱起被丟棄的男嬰，還用棉被裹著，但男嬰已經失去呼吸心跳，台中潭子區這處大排內，被民眾發現一名小男嬰遭到棄置，發現處的水泥護欄，還寫著"菩薩"兩個字！警方調閱監視器發現 涉案生母為菲律賓籍女移工。（圖／民視新聞）目擊者說，小男嬰被抱起時，身體還是紅潤的，但臍帶還沒斷。警方也是靠著蛛絲馬跡，研判小男嬰應該剛出生不久就被丟棄。事發大排深度約2米深，水流緩，警方循線調閱監視器追查，發現大排旁就是科技公司的女生宿舍，住著大批來台工作的女移工，因此範圍再縮小，追出國籍為菲律賓的生母涉案，凌晨4時多，摸黑把孩子丟了。溝渠大排出現男嬰遭到遺棄，讓附近民眾議論紛紛，警方先讓女移工到醫院就診檢查。由於嬰兒是生前落水或是死後落水？關乎男嬰母親，所犯的是殺人罪還是遺棄屍體罪，檢方將對嬰兒解剖，釐清確切死因。原文出處：台中潭子溝渠大排驚見男嬰臍帶未斷 抱起時已無呼吸心跳 更多民視新聞報導嘉義六腳鄉「圍牆旁驚見嬰屍」 印尼女移工疑產子棄嬰後消失無蹤嘉義六腳鄉發現女嬰屍! 疑印尼看護移工生產後遺棄最新！一男子於三立電視台外「抱瓦斯桶」！ 情緒激動揚言自焚民視影音 ・ 6 小時前
航警收賄放行走私9000條加熱菸品入境 拒菸聯盟籲衛福部「懸崖勒法」守住防線
桃園國際機場爆出航警貪瀆案件，航警局保安大隊一名陳姓警員涉嫌多次收賄，協助公務門信傳媒 ・ 14 小時前
水退一個月災民創傷壓力才開始！ 夫妻倆不敢閉眼「輪流守夜…」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 馬太鞍堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉，雖然洪水已經退去超過一個月，街道泥濘清除了，但災民心裡的創傷卻還在，門諾醫院壽豐分院啟動身心關懷，為災民送藥、諮商，就發現仍有人擔心睡得太沉，不敢吃安眠藥；還有名陳媽媽直呼「半夜根本睡不著，只能跟老公一人睡上半夜，一人睡下半夜，輪流顧著那片黑暗。」 陳媽媽回想那一夜的洪流，聲音仍在顫抖...匯流新聞網 ・ 11 小時前
台中非洲豬瘟獸醫未到案場 市府坦承：85歲老豬農獨自處理死豬
非洲豬瘟中央災害應變中心前進指揮所持續昨（27）日說明防疫進度，台中市農業局長張敬昌說，梧棲養豬場10日出現豬隻異常死亡數量上升前，王姓獸醫佐是以「打電話」方式了解豬隻病況，直到14日，台中市動物保護處才派獸醫訪視，這段時間，豬隻持續異常死亡，「獸醫師未出現在訪視單內、未到過案場」。自由時報 ・ 1 天前
百歲人瑞數5749人創新高 最年長122歲也創紀錄
（中央社記者曾以寧台北29日電）今天是九九重陽節，衛生福利部社會及家庭署表示，今年全國百歲人瑞數再創新高，至8月29日共有5749人，最高壽者為122歲也創新高，金鎖片採購金額也達新台幣7699萬。中央社 ・ 6 小時前
雨勢持續 新店錦繡、碧瑤社區預防性撤離擴大至53戶136人
東北季風影響，新北市連日強降雨勢未歇，新北市政府持續監控新店區錦繡、碧瑤山莊間坍塌的擋土牆，目前雖然現場3個監測點數值穩定，因夜間雨勢過大，造成雨水滲入，泥沙局部沖刷至民宅周圍，市府為安全考量，28日清晨5點擴大預防性撤離共5戶、19人，目前總共已撤離53戶、136人，確保市民生命財產安全。自由時報 ・ 1 天前
台南銀樓搶案！ 鐵鎚匪劫走「13兩黃金」拒透露下落
台南市 / 綜合報導 台南安南區一間銀樓昨(27)日下午發生搶案，30多歲黃姓男子騎著偷來的機車，闖入銀樓持辣椒水狂噴行動不便的業者後，再用鐵槌敲擊玻璃接著搜刮共13兩的金飾後離開，警方獲報鎖定特定對象，在晚間11點逮到人，不過嫌犯拒絕透露黃金下落，警方還要追查。全身包緊緊，戴著安全帽的搶匪，一進入銀樓，就從包包拿出辣椒水，朝老闆狂噴，老闆行動不便，只能拿起拐杖反擊，雙方展開拉扯動靜之大，就連樓上的老闆娘也嚇到，衝下來制止。銀樓業者說：「他還是一直噴辣椒水。」持辣椒水繼續攻擊，還推了老闆娘一把，接著持鐵鎚敲打展櫃玻璃，搶走金飾，重回被搶的銀樓，就在台南安南區，老闆回想經過心有餘悸。銀樓業者說：「他進來就一直噴，他進來就狂噴，我跟我太太都被噴，噴很多，到現在還會感覺辣，有嚇到。」27日下午5點多，30多歲黃姓男子，闖入銀樓內砸毀玻璃櫃，搶走13兩金飾，銀樓業者說：「總共5盤，搶走其中的2盤，都鍊子類的，手鍊跟項鍊，那比較重，比較大條。」銀樓業者是一對老夫妻，老闆是身障人士，被搶當下根本無力反擊，發生搶案之後，警方循線來到永康，晚間11點，在嫌犯住處抓到人。台南市第三分局副分局長林雲豪說：「於案發6小時內在永康區，將黃姓犯嫌拘捕到案，並查扣相關證物，全案依強盜罪嫌移送。」搶匪36歲黃姓男子，他騎著偷來的機車犯案，初步了解，因為缺錢才鋌而走險，事後竟然拒絕告知黃金的下落，警方目前還在追查，針對無力反抗的銀樓業者，持辣椒水攻擊，實在可惡。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
淡海輕軌駕駛遭襲 暗夜雷射筆「綠光」射眼｜#鏡新聞
新北市淡海輕軌，2個月內3起有人用雷射筆，瞄準輕軌駕駛室，警方經過比對後，循線逮到一名58歲的蔡姓男子，他聲稱只是用雷射筆照射只是好玩。警方進一步搜索後，發現這男的的家裡，有海洛因，而他的王姓女友也在場，同樣也被帶回偵辦。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 3 小時前
假日急症中心11/2上路 13處地點QA一次看
（中央社記者陳婕翎台北29日電）假日急症中心11月2日上路，六都選定13個地點，包含北市聯醫信義門診部等，民眾假日發燒或輕傷等小病，不必花大錢、久候大醫院急診，但假日急症中心不得開立慢性病處方箋。中央社 ・ 11 小時前
蝦皮無人店被盯上! 離譜竊賊偷搬大型繳費機
生活中心／李世宸、莊柏驊、黃兆康 新竹-新北報導怎麼會有人偷走整台蝦皮繳費機？新竹縣就發生這樣的離譜竊案，竊賊將無人店面的整台蝦皮智取機都偷走，更一路偷車，將機器載往8公里外的新豐海邊破壞後，將裡頭現金拿走，警方靠監視器抽絲剝間，最後還是將兩名嫌犯逮捕到案！頭戴安全帽兩名男子滿頭大汗，把大型蝦皮繳費機推上小貨車，機器還一度滑落。「竊賊。」繳費機重達百公斤，施力角度也不好搬，兩人吃力地推，但也越看越不像蝦皮員工，原來根本是竊賊，趁深夜偷走機台，民眾直呼太離譜了。民眾：「這件事情當然很誇張真的是，因為他怎麼搬才厲害，現在有加了那個鎖啊，對啊所以應該是都有在防啊，把整個機台拿走，好像也是滿誇張的。」蝦皮大型繳費機遭竊，警方起出做案工具。（圖／警方提供）民視記者李世宸：「無人店自動化管理，讓很多用戶都覺得方便，但這空間也讓犯嫌，有了可趁之機。」蝦皮8月間，共有兩間店陸續遭竊，分別是新豐泰安店、湖口仁愛店，，連轄區新湖分局都形容，這是全台首例蝦皮智取機竊案，警方調閱監視器，鎖定49歲馬姓男子以及45歲歐姓男子，他們一路偷車逃逸，包括偷東西的小貨車和逃逸車輛都是偷來的，最後發現機台竟被丟棄在八公里外的新豐海邊，兩人也雙雙落網。蝦皮大型繳費機就這樣被敲開破壞，遺棄在新竹海邊，警方循線起出，成為犯案鐵證。（圖／警方提供）新竹縣新湖分局副分局長林瑞枋：「拘提馬嫌及歐嫌兩人到案，查扣作案工具一批，及毒品等證物，全案依違反刑法加重竊盜罪，及毒品危害防制條例罪嫌，移送地檢署偵辦。」警方陸續起出做案工具，大膽手法讓員警也直搖頭，感嘆為了偷錢，還得大費周章、把整台機器都每搬走！原文出處：這也偷！ 2賊搬走「蝦皮百公斤繳費機」 一路偷車逃 更多民視新聞報導「北教大王力宏」爆偷吃劈腿12女！校方回應了恐成生化武器！吳思瑤驚曝「淘寶肉可躲避入關防線」 籲政府推禁令中國電商肉製品竟能直接輸台？郵務員人心惶惶 中華郵政回應了民視影音 ・ 8 小時前
週刊爆「帳房出境」如橘子翻版 黃國昌批編故事
台北市 / 綜合報導 民眾黨主席黃國昌最近深陷狗仔風波，根據週刊報導，疑似和狗仔集團有關的凱思國際，背後掌管金流與人事的核心人物，是永豐銀前協理李光昕，也就是和黃國昌一同成立吹哨者協會的張晉源的前祕書，而在週刊爆出凱思國際有可疑金流後，李光昕上個月底出境至今未返台，不過黃國昌也強調，他只是擔任永豐 金 相關揭弊案件的義務辯護人，要求週刊道歉！時任時力立委黃國昌(2019.12.30)說：「要站到前面，需要非常大的勇氣。」一起記者會畫面，2019年底，還在時代力量當立委的黃國昌，和這位前永豐銀協理李光昕開直播，齊聲批永豐金追殺揭弊者，但在黃國昌狗仔風波之後，週刊揭露，李光昕是其中重要角色。李光昕其實是，和黃國昌一同成立，吹哨者協會的張晉源前秘書，之前就爆出，狗仔隊背後資金來源是凱思國際，週刊指出，掌管凱思國際帳務支出的就是李光昕，包括公司開銷與狗仔薪水，還擔任人資長的角色，負責審核適合的撰稿記者與攝影，有時就連跟監調度與同仁休假，甚至租車、訂便當等工作，都由她包辦。而在9月30日，週刊報導質疑凱思國際，3年燒3千萬，相關金流疑似有港資之後，李光昕就已出境，至今快一個月都還沒返台。立委(眾)黃國昌說：「他們唯一做的事情，就是揭發永豐金的弊案，當初揭弊的內容貨真價實，我做的事情是我當他們的義務辯護人。」唯一做的就是揭發永豐金弊案，一二審都有罪揭弊內容貨真價實，只是擔任義務辯護人，但凱思國際的負責人李麗娟，也被週刊查出，其實是一名安親班老師，而安親班的地址，竟與黃國昌小姨子高翬，成立的耘力國際公司，登記在同一個地方，但實際來到這處地址，外頭貼上卡通圖案造型，但裡面黑漆漆一片，也沒有招牌，無法得知是否有安親班營業。北市府教育局回應，有關報導內提及地點，經查並無申請立案補習班，也未曾獲民眾檢舉。立委(眾)黃國昌說：「(週刊)標題下說有匯款，說我小姨子匯款100萬給凱思國際，叫你們拿匯款單拿不出來開始在耍賴。」都問一樣的問題什麼時候要道歉，說小姨子匯款凱思100萬拿不出匯款單，改口注資匯款改注資沒有匯款沒有注資，為小姨子強力駁斥，但狗仔疑雲牽涉越來越廣，相關人等一一被檢視，如滾雪球般越滾越大。 原始連結華視影音 ・ 1 天前