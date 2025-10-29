來潮州畫車車！「戀車潮現」2輛賓士讓小朋友塗鴉 展出這些經典車

潮州鎮公所大潮祭「戀車潮現」活動週六、日登場，最受孩童喜愛的「畫車車」有兩台賓士讓小朋友盡情塗鴉。(記者陳彥廷攝)

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣潮州鎮公所舉辦的「大潮祭」系列活動11月1日、2日在日式歷史建築文化園區登場，極受歡迎的動手在車上塗鴉「畫車車」，今年直接引進兩台賓士當畫布。公所說，大潮祭系列活動從年底一直熱鬧到明年春節，接續潮州不夜城春節市集，讓潮州觀光活動熱鬧滾滾。

潮州鎮公所配合「大潮祭」舉辦「戀車潮現-親子同樂汽機車展」，最受親子歡迎的，就是由數百名小朋友接力在白色賓士車上盡情揮灑，畫出最自然不受拘束的車身塗鴉。去年1台車供140人作畫，名額秒殺，今年鎮公所加碼，多找來1台定價要200多萬的報廢賓士車，2台共280個名額供報名。

鎮公所說，這次還引進「博物館」等級7台經典名車，包括勞斯萊斯、賓利、保時捷、BMW骨董車甚至Caterham等，還有許多經典車，請車迷和鄉親拭目以待。

鎮公所說，除了賞車，現場還有專為玩具車迷打造的特色玩具市集，以玩具、公仔及模型車為主題，營造獨特市集氛圍，珍稀模型、收藏品與稀有模型車一次看，大小朋友都能找到驚喜。國中小學童還能藉由畫出夢想座駕獲得精美好禮，現場也有交通安全講解、手機汽車攝影技巧、車輛收藏世界、YouTuber實際賽事分享、職業魔術師及玩車專業職人的講座，活動豐富有趣。

鎮公所指出，活動11月1日、2日上午10點到下午6點舉辦，場地在潮州日式歷史建築文化園區及周邊場地。自駕導航潮州日式文化園區站停車場前往，若搭火車，除步行10分鐘就會到會場，亦或是搭乘由小黃組成的「潮州觀光協會」的計程車前往，一同共襄盛舉。

今年有兩台賓士讓280個名額小朋友盡情塗鴉。(記者陳彥廷攝)

