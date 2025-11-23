來玩愛上「定居卻超後悔」 老外發文抱怨台灣4大缺點 網讚「太中肯」
近日一名旅居台灣的外國人在網路論壇發文抱怨，過去來台灣旅遊後愛上台灣，決定搬來台灣定居，並在補習班擔任美語老師，不過實際定居後卻直言「搬來台灣是我人生中最糟的決定」，認為台灣人雖然友善，卻都是「有禮貌的疏離」，並點出台灣存在4大令人難以忽視的缺點，貼文被轉載至PTT後，讓不少網友直呼「滿中肯的」。
一名搬來台灣定居、並在台擔任補習班美語老師的外國網友，近日在網路論壇「reddit」上發文抱怨「搬來台灣是我人生中最糟的決定」，同時表示住在台灣讓他變得更憤世嫉俗、更負面，先前來台度假時覺得台灣很棒，因此決定在這裡住下來，想不到常住之後卻感受到和旅遊時截然不同的落差。
該名網友直言，在補習班工作後得出一個結論，就是「在台灣生活是一種令人心靈枯竭的經驗」，在台灣的年輕人普遍沒什麼幹勁，整天活在網路世界裡，要不就是對什麼事都無感，且在工作場合裡「大家有一半的時間連招呼都懶得打，真的很讓人沮喪」。
原PO接著點出，大家總說台灣人很友善，他卻認為說好聽一點是「有禮貌的疏離」，總是隱約覺得「不知道自己在別人心中的位置是什麼」，特別是在工作上，大家永遠保持形式上的距離。此外，台灣人講話有時很表面、有時帶點高高在上的感覺，他曾遇過一些台灣人會和他說「你們國家應該沒有這個對吧」，讓他傻眼心想「兄弟，你是在炫耀什麼啦，冷靜一點」。
原PO接著表示，大家常常說台灣物價很低，不過實際上台灣雖然有許多平價小吃，可是去超市買菜，價格卻已比很多已開發國家貴。此外，台灣夏季天氣潮溼悶熱，整個生活就是一場疲勞轟炸。
原PO表示，雖然台灣的山景很迷人，生活機能也相當方便，不過這些優點仍無法抵銷每天面臨的壓力與不快，久而久之使他身心俱疲。
文章曝光後掀起網友熱議，紛紛留言表示「我的天，為何可以說得如此中肯。台灣某族群真的就是覺得世界超愛台灣，然後一丁點批評就爆炸喊不爽滾出去」、「原本以為老外是發表了什麼偏激言論，結果沒想到其實說得蠻中肯的」、「那種為了賺錢而拼命吹捧的類型已經夠多了，反倒謝謝這些外國人願意說出內心真實的想法」。
不過也有網友指出，旅遊和長期定居本就有所差異，且原PO所面臨的問題多半來自補習班職場文化，不一定能代表整體台灣社會。
更多太報報導
北京禁日本水產品 北海道業者老神在在「其實沒那麼困擾」
董事長親上門道歉！石虎柳丁風波農場發聲：誤會化解但「今年一顆都不賣給大苑子」
【一文看懂】高市早苗發言掀波其實是好事？五個重點看日本將如何因應台海危機
其他人也在看
外籍老師來台長住超後悔！列4點不適應 網友驚：太中肯了
外籍老師來台長住超後悔！列4點不適應 網友驚：太中肯了EBC東森新聞 ・ 3 小時前
來台灣玩愛上「定居卻後悔」 老外列4缺點：台人很冷漠
一名外籍男子近來台定居後感到適應困難，他表示旅遊時的美好印象在長住後逐漸被現實磨淡，點出台灣存在4大讓人難以忽視的缺點，包括職場氛圍冷漠、人際互動表面客氣卻疏離、超市物價偏高、夏季長期潮濕悶熱，讓他直呼超後悔，貼文被轉至PTT後掀起熱議。中時新聞網 ・ 6 小時前
高雄演唱會經濟太狂！捷運單日湧「這人次」創新高 運量超越跨年
即時中心／黃于庭報導高雄近年「演唱會經濟」成效亮眼，繼南韓女團BLACKPINK上（10）月登上世運主場館，「粉紅風潮」席捲全台；本週末女團TWICE接棒開唱，另歌手伍佰、孫淑媚也舉辦售票演唱會，龐大人潮也帶來商機。高捷公司公布運量統計，昨（22）日全天運量將近35萬人次，創下今年單日新高。民視 ・ 2 小時前
潮警積極協助家屬尋找親人 順利完成亡者後事
記者鄭伯勝／屏東報導 潮州警分局來義派出所日前受理一名洪姓女子與縣議員越秋女到所報案…中華日報 ・ 22 小時前
被媽媽問「是不是胖了」藍心湄再補刀 王少偉無奈鬆口回應
曾是男子團體5566成員之一的王少偉，今年48歲仍維持良好體態，常在社群分享運動日常。未料他昨（22）日突然在臉書透露，媽媽質疑他「是不是變胖了？」連演藝圈大姐大藍心湄都在留言區直球問：「你是不是胖了？」讓王少偉哭笑不得，只能無奈回應。王芷姍三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
愛上台灣後決定定居 外國人卻喊後悔 「4大缺點」引網友討論
（記者張芸瑄／綜合報導）一名外籍男子近日在論壇分享自己在台灣生活與補習班任教的經驗。他表示，原本因旅遊而愛上台 […]引新聞 ・ 2 小時前
刷新歷史！今年新生兒近5000人從母姓 這2縣市最多
在經濟壓力下，全球都面臨少子化危機，其中台灣在去年更登上生育率最低寶座，成為生育率最低之地。根據內政部統計，今年（2025）截至9月底為止，台灣的新生兒中，有將近5000人從母姓，為歷史最高，看似已慢慢打破傳統框架。中時新聞網 ・ 18 小時前
輝達財報好也被罵！黃仁勳內部會議吐苦水：怎麼做都不對
美股台股近日持續回檔，被視為「全村希望」的輝達（NVIDIA）雖財報亮眼，股價卻開高走低，AI泡沫化疑慮再起。美媒報導，輝達執行長黃仁勳週四在內部會議感嘆，市場對AI期待過高，無論公司怎麼做都被挑毛病。太報 ・ 50 分鐘前
韓啦啦隊「怪物新人」喊不收禮物 網見理由秒懂了
韓啦啦隊「怪物新人」喊不收禮物 網見理由秒懂了EBC東森娛樂 ・ 1 天前
女高中生吃鍋！被店家懲罰「刷鍋20分鐘」控訴遭欺負 網友反力挺業者
日前桃園有兩名女高中生到一間火鍋店用餐，吃完之後讓鍋子持續加熱，直到鍋子被燒乾，底部一片焦黑。店家發現之後非常生氣，當場要求兩名女高中生把自己燒焦的鍋子刷乾淨才可以離開；女高中生當下因為沒有大人跟在身旁，心中害怕，所以依照店家指示刷鍋，事後控訴店家欺負她們，沒想到網友卻一面倒，力挺店家沒做錯事。鏡報 ・ 3 小時前
壓垮婚姻最後稻草？范姜彥豐婚後淪為業配配角 疑「整天在家打電動」讓粿粿凍未條
據《鏡週刊》獨家報導指出，今日這起婚變事件中的3方都轉趨低調，據稱是已協調好「轉為私下協商」。報導還指出，原本范姜與粿粿在婚姻之初的感情很不錯，然而在3年婚姻後，壓垮粿粿的最後一根稻草，是她認為男方整天在家裡打電動，小孩卻交由保母照顧，讓她忍無可忍。此前粿...CTWANT ・ 19 小時前
提案"週休3日"過關! 勞團建議政府補助企業試辦
財經中心／楊思敏、胡崇恩 台北報導去年，台灣勞工總工時2030個小時，比韓國日本都還要高，就有民眾在公共政策平台提案週休三日，連署已經過關，勞動部將在12/7前回應。勞團建議，參考西班牙政府做法，補助企業、試辦縮減工時。但經濟專家提醒，台灣與歐洲產業結構不同，以出口為導向國家，減少工時、經濟可能下滑。民視財經網 ・ 38 分鐘前
MLB/大谷翔平超暖心！無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」
洛杉磯道奇隊球星大谷翔平22日透過個人Instagram無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」（Shohei Ohtani Family Foundation），並公開充滿溫馨感的圓形標誌。該基金會標誌中，不僅可見背號17號的大谷本人剪影，還包括妻子真美子、兩人牽著手的長女，以及愛犬Dekopin的身影，底部標註「est. 2025」字樣，象徵基金會將於明年正式啟動。中天新聞網 ・ 23 小時前
11月底還有颱風假？「天琴」恐生成！最新路徑曝光
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導受到東北季風影響，全台今（21）日清晨依舊帶著微涼寒意，多處低溫落在17～19度，部分地區更是再低一些。白天雖稍有回溫，...FTNN新聞網 ・ 1 天前
彰化蚵道2釣客疑踩空落海 命危急救中
海巡署中部分署麗水安檢所接獲通報，彰化伸港鄉海尾蚵道2名釣客失足落海，海巡人員救回1人，無呼吸心跳；出動直升機發現另名釣客，吊掛至防潮門蚵道送醫，2人命危急救中，意外確切發生原因尚待調查釐清。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 32 分鐘前
范冰冰金馬封后「在中國慘被消失」！社群遭刪文下架 弟弟范丞丞也噤聲
中國女星范冰冰在 2018 年爆出逃漏稅風波，背負 8.8 億人民幣罰款後全面消失於中國娛樂圈。近年她靠海外作品重新累積聲量，今年更憑馬來西亞電影《地母》奪下第 62 屆金馬獎最佳女主角，原本被視為她「重新出發」的重要時刻，中國網友也紛紛留言稱她「勵志」、「終於守得雲開」。然而，范冰冰奪影后的消息，卻在中國主流社群平台上集體「被蒸發」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
周子瑜被黃安害慘！親媽昔「1句話展現高EQ」洩TWICE來台開唱心聲
南韓女團「TWICE」出道10年首度來台開唱，今（22）日起一連2天於高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」演唱會，全台颳起藍色旋風。此次演唱會對於台灣成員周子瑜意義重大，回顧她10年前遭親中藝人黃安舉報台獨，隔年談及對方回台就醫，一句話展現以德報怨的高EQ。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
知名果菜汁「有異物」！民眾喝到嘴裡吐出「塑膠片狀物」
知名果菜汁「有異物」！民眾喝到嘴裡吐出「塑膠片狀物」EBC東森新聞 ・ 1 天前
金馬62／范冰冰對決高伊玲勝出！《大濛》一票險勝 聞天祥：競賽是殘酷的
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日於台北流行音樂中心圓滿落幕。最佳劇情片最終是《大濛》一票險勝《眾生相》而稍早評審也提...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
暗酸？賴清德致敬黃百韜喊「緬懷國軍而非共諜」 鄭麗文：停止政黨惡鬥
總統賴清德昨日發文致敬黃百韜將軍殉國紀念日，更提到「我們應該緬懷的，是那些不分先來後到，為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜」，被外界認為是在暗批國民黨主席鄭麗文。對此，鄭麗文今（23日）表示，不應將國家英雄作為政黨鬥爭的工具，賴清德身為中華民國的領導人、總統，應當時刻團結全體中華民國國民，不要再持續在內部製造敵人與裂痕。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前