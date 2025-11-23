來玩愛上「定居卻超後悔」 老外發文抱怨台灣4大缺點 網讚「太中肯」

一名來自國外的補習班老師當初來台時愛上台灣，實際移居台灣後卻大歎是「此生最後悔決定」。取自pexels



近日一名旅居台灣的外國人在網路論壇發文抱怨，過去來台灣旅遊後愛上台灣，決定搬來台灣定居，並在補習班擔任美語老師，不過實際定居後卻直言「搬來台灣是我人生中最糟的決定」，認為台灣人雖然友善，卻都是「有禮貌的疏離」，並點出台灣存在4大令人難以忽視的缺點，貼文被轉載至PTT後，讓不少網友直呼「滿中肯的」。

一名搬來台灣定居、並在台擔任補習班美語老師的外國網友，近日在網路論壇「reddit」上發文抱怨「搬來台灣是我人生中最糟的決定」，同時表示住在台灣讓他變得更憤世嫉俗、更負面，先前來台度假時覺得台灣很棒，因此決定在這裡住下來，想不到常住之後卻感受到和旅遊時截然不同的落差。

該名網友直言，在補習班工作後得出一個結論，就是「在台灣生活是一種令人心靈枯竭的經驗」，在台灣的年輕人普遍沒什麼幹勁，整天活在網路世界裡，要不就是對什麼事都無感，且在工作場合裡「大家有一半的時間連招呼都懶得打，真的很讓人沮喪」。

原PO接著點出，大家總說台灣人很友善，他卻認為說好聽一點是「有禮貌的疏離」，總是隱約覺得「不知道自己在別人心中的位置是什麼」，特別是在工作上，大家永遠保持形式上的距離。此外，台灣人講話有時很表面、有時帶點高高在上的感覺，他曾遇過一些台灣人會和他說「你們國家應該沒有這個對吧」，讓他傻眼心想「兄弟，你是在炫耀什麼啦，冷靜一點」。

原PO接著表示，大家常常說台灣物價很低，不過實際上台灣雖然有許多平價小吃，可是去超市買菜，價格卻已比很多已開發國家貴。此外，台灣夏季天氣潮溼悶熱，整個生活就是一場疲勞轟炸。

原PO表示，雖然台灣的山景很迷人，生活機能也相當方便，不過這些優點仍無法抵銷每天面臨的壓力與不快，久而久之使他身心俱疲。

文章曝光後掀起網友熱議，紛紛留言表示「我的天，為何可以說得如此中肯。台灣某族群真的就是覺得世界超愛台灣，然後一丁點批評就爆炸喊不爽滾出去」、「原本以為老外是發表了什麼偏激言論，結果沒想到其實說得蠻中肯的」、「那種為了賺錢而拼命吹捧的類型已經夠多了，反倒謝謝這些外國人願意說出內心真實的想法」。

不過也有網友指出，旅遊和長期定居本就有所差異，且原PO所面臨的問題多半來自補習班職場文化，不一定能代表整體台灣社會。

