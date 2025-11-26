來當女神員工！李多慧團隊擴編月薪4萬 生日再送1萬

韓籍啦啦隊女神李多慧跨界節目、電影，她的YouTube頻道也突破百萬訂閱，製作團隊最近宣布正式擴編，徵求經紀助理、頻道執行企劃，月薪可達4萬元以上，目前求才積極度已達「極為活躍」。

李多慧跨界發展人氣水漲船高，製作團隊宣布正式擴編。（圖／翻攝自Instagram@le_dahye）

根據李多慧團隊在人力銀行發布的徵才訊息，本次徵才職務為經紀助理、頻道執行企劃，工作內容包含YouTube影片企劃、腳本、執行、拍攝、剪輯等，應徵者需有主導節目方向和製作的能力，同時掌握流量趨勢，規劃頻道未來走向。

李多慧製作團隊開出徵才條件與各項福利。（圖／翻攝自104人力銀行網站）

入職後會有3個月試用期，工作時間為每週一至週五早上10時至晚間7時，地點位於台北市萬華區一帶，享基本勞健保和年假制度。雖然團隊配有專業口譯人員，若應徵者已具備基礎韓文溝通能力，並且會開車，都會是加分項。

若入職滿半年，可享工作服裝與配件補助2萬元，還有其他婚喪喜慶方面的補助。入職滿1年者，還會按員工表現發放1個月到3個月年終獎金，以及機票補助和特別假（採核銷制）最高3萬元、生日禮金1萬元等福利。

儘管近距離和女神共事需要擁有各種專業技能，仍吸引不少人注意，目前人力銀行頁面顯示有超過30人投遞履歷，「徵才積極度」已達「極為活躍」。

