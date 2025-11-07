來當鈔票守護者！AR眼鏡、防詐ATM 金融博覽會亮點一次看

想製作印有你照片的書籤嗎？2025台北國際金融博覽會今日登場，將一連三天在台北世貿一館舉行，各大金控、金融業者參展大秀自家新產品、新技術，包括「鈔票守護者」互動遊戲，還能把你的照片列印成書籤，另外還有AR（擴增實境）眼鏡互動遊戲、AI信用卡秘書、AI辨識防詐騙ATM等等，現在就跟著《品觀點》一同來看看展場有哪些亮點？

▲圖說：永豐金秀出鈔票守護者互動遊戲，可為參觀民眾列印成書籤，帶回家當紀念品。（圖/記者李錦奇攝影） 永豐金此次參展，秀出有趣的鈔票守護者遊戲，只要對著鏡頭拍照，接著在螢幕觸控回答簡單問題，就能把你的照片列印成書籤，圖案類似鈔票，而且還能秀在機台上方的跑馬大螢幕（如下圖，記者李錦奇攝影），就連前來參觀自家展區的永豐金董事長陳思寬，也來嘗鮮體驗。

廣告 廣告

另外，永豐金展場還有藏頭詩互動遊戲，只要在觸控螢幕輸入姓名，回答簡單問題，機器就會自動為你寫成一首藏頭詩，一樣會秀在上方的大螢幕，趣味感十足。（如下圖，記者李錦奇攝影）

台新新光金控此次以「台新新光 未來金融城市 智慧前行，一同邁向未來式」為主軸參展，展現科技與金融結合的創新應用，展區規劃三大主題: 「金融防詐」、「退休理財」、以及「永續金融」，結合AI、AR與互動體驗，打造從年輕到熟齡、全世代都能共感的智慧金融生活藍圖。

「退休理財展區」讓參與者配戴AR眼鏡進入虛實整合的理財世界（如上圖，記者李錦奇攝影），完成從資產配置到答題闖關的多重任務，想像退休生活的多樣可能。 展區亦設計觸控互動遊戲「測出你的財富續航型態」與「安養信託記憶大考驗」，讓民眾在遊戲中學習如何規劃資產與信託，將抽象理財轉化為可感知、可體驗的實際行動。

「退休理財展區」還與彤鳥社企合作設計「財富守門員–防詐桌遊」，透過真實案例與遊戲機制，讓民眾在趣味中學習防詐知識。現場並展示可即時偵測異常操作的「AI智能辨識ATM」，當使用者符合特定交易情境時，系統會主動以文字或語音提醒，提前預防詐騙風險，展現智慧科技守護資產的應用。

民眾也可親身體驗「聯防機制體驗」與「165防詐挑戰」等觸控互動遊戲，從不同場景了解防詐機制的運作原理，強化全民防詐意識。

台新新光金總經理林維俊（如下圖中，記者李錦奇攝影），今天也偕同子公司管理高層，一同出席力挺自家活動（如下圖，記者李錦奇攝影）

7月正式併入台新新光金控的元富證，也首次加入台新新光金展區，董事長陳俊宏（如下圖後排中，記者李錦奇攝影）也親自前往觀展，展現整併後的向心力。

國泰金以「國泰金融未來城」為策展主題，攜手五大子公司展出多項創新金融服務與商品，重點展示以AI技術為主軸的全新服務，包括國壽全新數位平台「保險視圖」、國泰世華銀行「升級版智能助理阿發」；另同步展出生活金融、投資理財與永續金融商品，包括國泰產險「網路投保旅遊險」、國泰證「定期定額、股息再投資與智慧加減碼功能」、國泰投信商品「國泰永續高股息（00878）」等。

另外，保戶經常使用的「國泰人壽App」已升級至 3.0 版本，用戶數已突破 340 萬，改版最大亮點為「家庭保單管理」功能，用戶可輕鬆掌握全家人的保單資訊。

不僅如此，國壽也領先同業，將人臉辨識全面導入投保、保單變更、保費付款授權、理賠申請及據點臨櫃辦理等五大保險服務流程，國壽副總林佳穎(如下圖，記者李錦奇攝影)說，客戶僅需註冊一次人臉，就能以人臉辨識取代大部分的簽名、繳回親簽確認書紙本等，縮短作業時間，並強化安全性。

林佳穎說，這項創新目前仍在試辦階段，預計12月結束後向主管機關提報，爭取正式實施。

至於國泰投信旗下明星商品：國泰永續高股息ETF（00878），以人氣「高」、集好「股」、季配「息」三特色設計互動遊戲。截至9月底，00878受益人數近180萬人，為全台股民最多的高股息ETF；基金規模達4560億元，穩居全台境內規模最大的ESG基金。

中信金展示銀行、人壽、證券、投信等子公司共10項創新金融應用，其中，業界首創的「AI信用卡秘書」（如下圖，中信金提供），採應用生成式人工智慧，依客戶需求提供專屬信用卡用卡攻略，例如詢問「刷哪張卡最划算？」系統即會比對不同卡片權益與商店優惠，亦可統計花費明細並提供用卡建議，並依據民眾的消費習慣，主動偵測潛在刷卡交易風險，提醒民眾進行交易確認，現場吸引民眾踴躍互動體驗，迴響熱烈。

另外，中信銀也展出全新升級的「AI智能防詐ATM」（如下圖，記者李錦奇攝影），結合AI影像分析與多重安全機制，即時偵測使用者是否以口罩、安全帽等物品遮掩臉部，並自動跳出警示頁面提醒移除遮蔽物；若鏡頭辨識到多張臉孔或可疑行為，將即時提醒並提供「鎖定帳戶」、「調降限額」、「啟動警鈴」等安全選項，強化ATM的防護機制，預計今年底前將陸續導入逾500臺具備AI智能辨識技術的ATM。

特別的是，現場也展示個人及企業用戶專屬的智能服務，例如「智能分行服務生態圈」，融合數位體驗、AI智能以及數據打詐三大關鍵科技打造「AI智慧櫃員」（如上圖，記者李錦奇攝影），協助需前往分行辦理業務的客戶提前預約，提醒時間及應帶文件，並於客戶抵達時以對談方式，蒐集客戶資訊，比對內外部防詐資訊，若有需要，亦可通報行員、警察機關共同阻詐。

台灣人壽展出「AI業務員－科技阿龍」，結合AI影像辨識與互動體驗，只需拍照上傳即可依外貌特徵與客戶人生階段及未來目標，生成專屬保險組合建議；中國信託綜合證券的「中信亮點APP」中的「智能投手」，專為解決投資人無暇盯盤、難以及時執行停損停利的問題而設計，強調「不必盯盤，比盯盤還要更強」。

第一銀行以創新概念「第一數位超市(FCB DigiMart)」為主軸，將數位金融服務融入日常生活場景，帶來兼具生活感、信任感與科技感的沉浸式體驗，四大展區吸引民眾熱情參與，財政部政務次長阮清華（如下圖中，一銀提供）也親臨展區，由第一金控總經理方螢基（如下圖右二）引導參觀。

完成四大關卡體驗的民眾，還可兌換小粉獅及他的好朋友限量盲盒1個，共五款超萌角色公仔立牌，驚喜感十足，現場掀起「蒐集全套」的熱潮；此外，展區設置網路爆紅的凸面鏡自拍區，民眾只要加入一銀任一社群平台並完成拍照打卡，即可獲得小粉獅限量周邊商品。

華南金總經理李耀卿（如下圖前排右三，記者李錦奇攝影）、華南金副董林知延（如下圖前排左三）、華南永昌證董事長黃進明（如下圖前排左二）等公司高層，今天也出席自家展場。

華南永昌證券展出「華南e指沖」App，強調升級全新複委託功能，結合國際權威機構S&P（標準普爾）的「分析師選股」與自研「美股趨勢掃描」兩大亮點功能，讓投資人掌握全球投資脈動、快速鎖定潛力好股，歡迎民眾前往體驗，現場互動還有好禮相送。

統一證券今年首度參展，以「集點生活家，統一ｅ起發」為主題亮相，結合AI智慧科技、理財體驗與防詐教育，打造全民參與的互動理財新體驗（如下圖，統一證提供）

現場搶先公開全新行動交易平台「統一ｅ起發」APP，主打可自訂首頁排序、多元看盤介面、多種自選版型切換等個人化體驗，並具備即時洗價損益、一頁掌握交易狀況、帳務損益雙版呈現等高效交易功能，全面升級投資便利性。

展區規劃五大主題：「ｅ起發APP」、「ETF速配所」、「期貨交易模擬」、「詐騙雷達」與「統一生活射擊王」，將金融知識轉化為遊戲體驗，讓民眾在互動中學理財、懂防詐、玩投資。活動期間更邀請多位分析師登台分享市場趨勢，並安排統一獅啦啦隊瑟七與7-ELEVEN OPEN將登場互動。

現場完成闖關集點即可參加每日扭蛋抽獎活動，有機會抽中iPhone 17 Pro等豐富獎項。

凱基金控結合證券、銀行、人壽、投信等四大子公司，以「KGI金融特快車」為主題，現場設有互動科技與遊戲體驗，邀請民眾搭車啟程，體驗從資產累積、風險轉嫁到財富傳承的一站式金融旅程，經營團隊高層也出席力挺（如下圖，凱基金提供）。

凱基金控副董事長沈榮津表示，凱基金控以「ONE KGI」的整合能量與全方位理財視野，展現專屬的創新思維，同時，更以數位創新與使用者體驗出發，不僅守護每一位客戶的金融交易安全，更以帶領客戶邁向更好的未來為己任。

玉山銀行以「金融遊樂園」為主題，展示三大創新亮點「Cashmallow跨國無卡提款、生成式AI、圖資料(Graph)技術防詐」。透過互動式體驗與創新科技結合，提供暖心金融服務。（如下圖，玉山銀提供）

玉山銀行推出國內金融業首創的「Cashmallow跨國無卡提款」服務，玉山存款戶可透過行動銀行App預約跨國提款，於泰國指定合作銀行(泰國匯商銀行Siam Commercial Bank，SCB）ATM依指示操作，掃描QR Code後即可提領泰銖現鈔，提供無需實體金融卡的便利體驗。

泰國為玉山海外首站推出無卡提款服務的國家，泰國匯商銀行ATM遍佈機場、飯店及觀光區等熱門地點。未來，玉山將持續拓展更多國家據點，滿足顧客多元跨境金融與旅遊需求。

南山人壽規劃五大特色展區，包含「美好人生站」、「財務規劃站」、「生活保障站」、「健康守護站」、「失智預防站」。除了展出創新商品服務成果，也邀請南山人壽「健康守護圈」合作夥伴一同參展，打造運動體驗區，透過科技儀器即時監測運動數值。

此外，展覽特別設計AI模擬參觀者100歲的模樣，並展出「樂活退休規劃機」、「長照準備規劃機」，啟發民眾主動思考期望的退休與長照生活、預期的退休年齡、盤點目前財務狀況、已準備長照預備金等，幫助民眾找出適合自己的財務準備方式，及早布局理想的百歲人生。

集保結算所此次也有參展，並宣布攜手第一銀行、華南銀行、玉山銀行與中國信託銀行（以下稱4家先導銀行），合作提供開放銀行第三階段「交易面資訊」服務（以下稱開放銀行3.0），即日起，投資人可透過「集保e手掌握」App，連結4家銀行操作台幣轉帳、活存轉定存及定存解約等3項交易服務，為我國金融市場打造嶄新的開放金融服務。

本次推動開放銀行服務之全面升級，除與4家先導銀行合作，擴增提供開放銀行3.0之3項交易服務，更也攜手目前合作開放銀行2.0之17家金融機構（包含：臺銀、土銀、合庫、一銀、華南銀、彰銀、北富銀、國泰世華銀、高雄銀、兆豐銀、臺企銀、中華郵政、元大銀、永豐銀、玉山銀、台新銀、中信銀），將投資人每次操作連結查詢本人銀行存款帳戶資料之授權效期，從3個月延長至1年，進一步提升開放銀行2.0服務之便利性。

集保董事長林丙輝表示，透過金融科技的創新應用，促進市場普惠金融之服務發展，是集保結算所長期努力的目標。與4家先導銀行實做提供開放銀行3.0之3項交易服務，係將「集保e手掌握」App之整合服務從「資產查詢」進化至「互動交易」，更加便利投資人之證券投資及銀行資金調度，增加金融服務可近性，發揮證券市場轉化紙本存摺為電子化存摺之服務綜效。

「集保e手掌握」App迄今已約650萬戶註冊使用。

票據交換所（票交所）也有參展（如上圖，記者李錦奇攝影），以「智慧政府支付服務」與「數位驗證服務」兩項主題，傳達「普惠金融」的信念，除提供便民安全的各項繳費、代收代付服務，並攜手凱基證券、口袋證券展出線上開戶與分戶帳授權扣款服務，展現便捷、安全的跨業數位金融應用。

現場展區舉辦「闖關集章」及「體驗支付」等拿好康活動，邀請民眾踴躍參觀。

財金公司今年以「守護・普惠・創新」為主題，把金融科技化成每個人都能看得懂、玩得懂的生活場景──「一站式領現領券」、「TWQR一碼通台日韓」、「一機乘車通全台」、「一起阻詐特派員」及「一家驗證萬家通」等主題亮點。董事長林國良也親自出席。（如下圖，財金公司提供）

展區設有韓國情境互動區，感受「一秒飛韓國」的韓風體驗！完成開通TWQR跨國交易功能及通過「知識配對遊戲」，即可抽兌換韓系拍貼體驗或韓國人氣零食。

財金公司說，「TWQR」除購物支付外，更照顧到交通便利，延伸自「TWQR」支付標準的「TWQR乘車碼」，讓民眾的手機搖身變車票，使用慣用的金融APP即可輕鬆掃碼乘車通行全台。目前已支援高雄捷運、輕軌、台中捷運、新北輕軌、多縣市公車與渡輪，台北捷運也即將在明(115)年1月支援TWQR乘車碼，讓民眾無論是日常通勤、跨城旅行，甚至外國旅客來台，都能一支手機暢遊台灣。

現場也設置模擬交通場景，邀請民眾拿出手機，體驗「TWQR 乘車碼」掃碼即通行、輕鬆搭車的樂趣，即日起至12月31日期間，邀請全民使用「TWQR乘車碼」搭乘大眾運輸，成功支付票價後，即可享每筆 100% 全額回饋。

富邦金控雖沒有參展，但一直積極擁抱AI，今年7月組成「生成式AI應用推動團隊」，號召富邦人壽、台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券、富邦投信五家子公司參與，至今已有近20個專案開發中，應用場景包含員工助手、各類虛擬助手及各式作業流程輔助，持續朝全員AI目標加速邁進。

富邦金已實際落地推出「知識檢索引擎」，可彙整人壽、銀行、產險、證券4家子公司內部規範與對外商品條款、DM等文件資訊，結合NLP語意搜尋，提供同仁統一查詢入口。

今年10月起，「知識檢索引擎」並可針對文件中圖片解析與搜尋，同時以生成式AI快速閱讀大量資料、摘要回答作為輔助參考，還能跨多份文件比對項目、生成表格。目前，除了子公司內部廣泛使用，並擴及前線12個營業單位應用場景，希望透過科技持續優化客服效率，提供客戶最佳數位體驗。

北富銀自2021年起建置AI智能語音客服平台，整合理財、消費金融等業務，目前全行逾8成客服由AI自動處理，顯著提升服務效率與品質。AI語音分析可將稽核從抽樣進化為普查，掌握服務品質與潛在風險，保障客戶權益。

以房信貸為例，AI可辨識不當行銷話術並主動轉交查核，強化消費者保護；債務協商與催收也運用AI分析客戶狀況，針對高齡或弱勢族群主動致電協助，展現人性化關懷。

目前，台北富邦銀行AI語音系統每月處理各類語音通話達56萬通，相當於一支約145人服務團隊；網頁文字對答服務量更高達每月90萬人次，服務滿意度達到93%。

富邦人壽積極導入生成式AI技術，全面優化保險流程，內部作業方面，升級「核保智能助理」，運用生成式AI自動摘要病歷文件，成功將單件核保時間從50分鐘縮短至25分鐘。

另「AI職業代碼推薦系統」自2023年上線以來，已處理逾120萬件保單，推薦成功率達九成。此外，亦持續研發生成式AI應用，包括「商品開發AI小幫手」與「理賠智慧助理」，提升商品開發與理賠效率。

在客戶服務方面，則推出「文字客服機器人」並運用Copilot技術強化知識庫整合與應答準確性，也導入AI語音辨識的「數位語音投保系統」，協助客戶以語音完成旅平險投保，優化投保體驗。

富邦產險運用AI語音機器人全面強化0800客服專線效能，自2023年導入AI語音技術以來，陸續推出包括語音導航、理賠查詢、保單效期查詢、文件補發、簡訊服務與智能留單六項語音自助服務功能。截至2025年9月，AI語音接聽比例已突破70%，每日平均減輕約31位客服人力負擔。

今年8月，富邦產險再度領先業界啟用「智能電訪」功能，客戶可透過AI語音自動完成網路投保、簽單要保、保單批改等法規必要電訪流程，從名單產製、語音撥打到結果註記全程自動化，服務效率與準確度全面提升。

富邦證券透過AI模型技術進行數據加值，精準完成客戶分群與貼標。藉由深度分析客戶輪廓與潛在需求，設計更貼近個人化的溝通內容。

此外，富邦證即將推出AI PRO智能交易App，內建AI投資助理，提供投資相關問答服務，還能依據投資人偏好，推送投資人感興趣的個股與投資策略等資訊。

更多品觀點報導

永續金融先行者聯盟秀第3年成果 促使高碳排企業2050減碳目標平均55％！

基金扣款、ETF優化！復華00929迎3變革 統一投信推日日扣

