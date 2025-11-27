來當高年級觀光志工、3年玩全台！雄獅招募條件曝光…從一瓶水開始減碳，雲品盛治仁聊6個心得
因應高齡化社會趨勢，雄獅旅遊於2018年推出樂齡品牌「大人囝仔聚樂部」。雄獅周二（11/25）頒發旅遊玩家獎項，台灣樂活永續協會理事長、雄獅旅遊董事總經理黃信川表示，有一對夫妻參加60次以上的平日周間遊，可說是最恩愛的夫妻。 雲品國際董事長盛治仁發表永續作法及看法。他表示，在飯店做減碳有2個挑戰，一是沒有前例可循，要去嘗試很多錯誤；二是客人覺得房價已經賣這麼貴，還要減少給東西，在尊榮感又要減碳中的取捨會有兩難。
永續旅行已經成為趨勢，雄獅觀察，不僅旅遊行程要滿足社交，也要滿足心靈需求。黃信川從「大人囝仔聚樂部」的參與者觀察，有不少人都是充滿活力的退休人士，因此期望未來透過台灣樂活永續協會開辦包括：導領技巧、導覽解說技巧等樂齡人才培訓課程。
樂齡族群的旅遊特性是「不遷就他人、想探索更多」。黃信川指出，「大人囝仔」規劃的行程多主打平日出發的2至3日深度遊，結合鐵道與山林元素，將「低碳旅遊」的元素也融入其中。
高年級觀光志工 花3年玩全台
他指出，明年重點會是媒合有意願招募樂齡志工或員工的會員單位，讓樂齡族群能在旅遊過程中進行社會服務。
之後將招募55至65歲退休人士，以10幾個梯隊訓練，他稱之為「高年級觀光志工」，「酒店不只是酒店，不是一張床，要結合周邊景點美食，讓退休人士介紹周邊玩法，並提供每天早上、下午各一場解說。」
農業休閒中心也需要許多解說員，退休族群有豐富的人生經驗，他們對生態、環境更有感，參加者每半年會到不同的農場打工換宿，平時當解說員，「3年可以到北中南，體驗台灣的休閒及美麗。」
▲雄獅旅遊董事總經理黃信川。圖／彭蕙珍攝
減碳從一瓶水開始 一年減少32萬瓶
對於永續，盛治仁表示，雲品酒店的減碳是由一瓶水開始，先是2018年在飯店更換瓶裝水，安裝一台義大利氣泡水機，「客人反應很好，因為水很好喝；光日月潭雲品一家酒店，第一年就少用32萬瓶水。」
投入永續的這7年，他有6個心得。
1. 做ESG不是為了商機。他表示，如果公司認為做ESG會有商機，就有問題。做件事情本身是為了社會責任和環境責任。他以哈佛教授的研究指出，「他研究上千家公司，一家公司賺錢的能力跟他做好事的能力其實是肩並肩的。」
「每家公司在做ESG，不要盲目地去看別人做什麼，而是要找到和自己產業相關的核心技術和能力去發展；在投入的同時也是在增強公司下一階段的競爭力。」
2. ESG的發動一定是由上而下，老闆和高階主管如果沒有意識，無法推動，可是真正執行一定是由下而上，「第一線的同仁每天在做這些事情的，如果沒有真心相信我做這件事情是有意義有、價值的話，也做不下去。」
他說明，雲品起初投入ESG時，花了一整年的時間內部溝通才敢去做。
3. 儘量多找外部夥伴合作，會找到很多新的服務和想法出來，否則只能夠想得到自己行業裡面能做的事。
4. 這是無限賽局，但不是企業間的競爭，是自己是在跟自己比，「只要明天的我比今天的我的往前更邁進一步就足夠，這不是公司跟公司之間的競賽。」
5. 永續不只是環境面，而是一種思維，你願意用長期的眼光來面對你想解決的事情，可以用在文化建立、人才培育、危機處理等。
6. 努力引進外部刺激，以雲品來說，今年和哈佛商學院合作，對方提供很多很好的未來改善建議。
▲雲品國際董事長盛治仁。圖／彭蕙珍攝
最後，盛治仁說：「我很喜歡你的杜拉克一句話，文化把策略當成早餐。一家公司長遠發展的關鍵因素是在有沒有建立好的企業文化，我工作得越久、越相信這一句話。」
「我們不要永遠都只想產品、服務，這都是最外端的，要去問為什麼做這件事情，公司也好，個人的人生也好，為什麼要去做現在做的事情，當我們找到內心驅動、做這件事情的原因，才能夠說服自己、才能夠感動別人。」
