來的太快！加藤小夏開跑《沉默之丘f》二週目！驚喜獲魚韻主唱山口一郎重金斗內

擔任恐怖遊戲《沉默之丘 f》（Silent Hill f）女主角「深水雛子」臉部模特兒的日本女星加藤小夏，在跨年夜歷經兩個月的奮戰順利首通後，原先表示不確定是否還有時間直播。然而在 1 月 5 日晚間，她驚喜開啟了第 13 次實況，正式進入《沉默之丘 f》的二週目挑戰，將嘗試不同的結局，目標是達成全結局收集。

收到偶像斗內，本人興奮到不行。（圖源：YouTube@hinako-is-konatsu-kato／加藤小夏）

在這次直播中，最令觀眾震驚的插曲莫過於日本搖滾樂團「魚韻」（サカナクション）的主唱山口一郎驚喜現身。而加藤小夏本身就很喜歡魚韻，在 2025 年的第「NHK紅白歌合戰」中，就因為魚韻的登場，加藤小夏直接先暫停直播和觀眾一起聽「怪獸」和「新寶島」，聽完後整個人都非常感動。

而山口一郎本身很早就有注意到加藤小夏，甚至在今年 1 月 2 日也親自實況玩起了《沉默之丘f》，並且把角色稱為「小夏」，吸引許多加藤小夏的粉絲前來觀看。而在昨日（5）， 山口一郎作為「全肯定BOT」（只會鼓勵說棒的加藤小夏粉絲）一員，不只是在線觀看，更先後大手筆斗內超過 3 萬日圓的超級留言。甚至在留言中開玩笑提到「小夏攻擊」（こナツアタック）。身為魚韻資深粉絲的加藤小夏看到偶像本尊親自打賞，瞬間從遊戲的恐怖氛圍中抽離，露出受寵若驚的表情直呼：「爸爸媽媽哥哥，山口一郎先生竟然給我錢了！」一度興奮到忘記遊戲該往哪走。

除了大咖歌手的加持，加藤小夏在二週目也特別注重細節的探索。她在直播中提到，第一週目時大多時間都在驚慌中度過，漏掉了許多文件與背景故事。這次她戴上眼鏡認真讀遊戲中的資訊，想要拼湊出神祕小鎮的全貌。隨著操作逐漸熟練，她也學會了避開不必要的戰鬥以節省資源，展現出不同於初次遊玩時的從容，但仍然會在某些突發音效下還是嚇得到大叫。

對於這次直播，網友留言笑稱：「最強的粉絲福利，追星追到被偶像斗內！」、「小夏反應太可愛了，完全就是迷妹模式」、「山口一郎連斗內都這麼有份量。」此外，加藤小夏在直播尾聲表示，雖然 1 月本業工作繁忙，但會盡力在 3 月前完成結局目標。