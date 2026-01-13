:來看展吧！《造夢之旅》邀你找回屬於自己的想像力

《造夢之旅 Dream Journey》邀請觀眾暫時放慢腳步，走進一場介於童心與思辨之間的藝術旅程。在這個資訊過載、情緒快速流動的時代，藝術家以看似輕盈的畫面，承載對現實的觀察與提問，讓想像成為理解世界的另一種方式。展覽如同一扇通往內在的門，帶領觀者在日常之外，重新感受觀看與思考的樂趣。

展場中，甘蔗 Cane 的〈生日派對〉以熱鬧卻略帶失序的場景，描繪人際關係中微妙的張力；莫伊Moisés Yagües 透過〈畢卡索的助手們〉，將目光投向創作背後的心理狀態與被忽略的角色；杜信穎的〈騎鱷魚嬉戲的夢露〉，則以幽默荒謬的畫面，讓經典形象回到日常，映照我們自身的脆弱與真實。每一件作品，都是通往夢境的不同入口。

《造夢之旅》特別於 1 月 10 日舉辦藝術分享會，邀請爵士鋼琴家鐘崇豪，鐘崇豪為旅居紐約多年的爵士鋼琴家，畢業於紐約市立大學城市學院爵士音樂研究演奏組，現活躍於台灣爵士音樂圈。曾受邀參與國家兩廳院與台北爵士音樂節等演出，長期投入跨界合作與即興創作，其音樂語彙自由而富層次，為展覽注入聽覺層面的延伸。

誠摯邀請大家親自走進展覽現場，與作品面對面相遇。在畫面、音樂與對話之中，找回屬於自己的片刻夢境，也重新感受藝術貼近生活的方式。

主辦單位：玲廊滿藝

協辦單位: 丁丁藝術空間

藝展時間：2025年12月2日~2026年1月31日

藝展地點：DREAM PLAZA(110台北市信義區松高路11號)

歡迎免費線上預約進場賞畫https://www.uniart.com.tw/topics/2864

統一集團玲廊滿藝畫廊官網也將同步出

以上訊息由統一集團玲廊滿藝提供