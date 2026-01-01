來看101跨年煙火？中國20架次軍機艦擾台 空飄氣球「越北部上空」

記者陳思妤／台北報導

中國解放軍東部戰區12月29日起實施「正義使命-2025」圍台軍演，並在31日傍晚聲稱「已圓滿完成各項任務」。然而，中國軍機艦在跨年夜仍持續擾台，國防部今（1）日公布，偵獲20架次中國軍機艦持續在台海周邊活動，且還發現2顆空飄氣球，其中1顆甚至飛越北部上空，直到深夜11時50分才消失。

國防部表示，自12月31日上午6時至1月1日上午6時止，偵獲共機3架次，其中1架次進入西南部空域，及共艦17艘、公務船8艘，持續在台海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

此外，國防部還偵獲到2顆空飄氣球，其中1顆在31日下午4時20分，地點於台中西北60浬，直到同日下午5時45分才消失，高度30000呎。另1顆在31日晚間10時30分偵獲，地點在台中北方30浬，直到深夜11時50分才消失，高度32000呎。

國軍偵獲2顆中共空飄氣球（圖／國防部提供）

根據中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖，0835-1250時在海峽中線以西發現主戰機共2架次；1155-1320時於西南空域偵獲輔戰機1架次；1620-2350時在台中西北60浬、北方30浬偵獲2顆空飄氣球，其中1顆飛越台灣北部上空。

