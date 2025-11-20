來真的！桃南門市場災後大整頓 占道全當廢棄物移除

桃園市 / 綜合報導

11月初桃園南門市場大火，對當地攤販造成影響，目前正在重建中，桃園市府打算藉此機會，整頓南門市場違法攤商占用騎樓及道路亂象，在這幾天的強力執法下，只要民眾的物品占用道路一律當廢棄物移除，違停機車也通通拖吊，這兩天光是廢棄物就達到2.7頓，違停罰單送出17張，桃園經發局也表示目前將會持續整頓，一路持續到下個月初。

11月初，桃園市南門市場，傳出火災，靠市場生活的攤販們，因為這場大火損失非常慘重，面對接下來的重建，市府第一步這樣做。

員警VS.市場攤販說：「好了別再放了，等等過來(再看到)就載走喔，(收到，馬上)。」七早八早市場附近，除了買菜民眾，還有員警市府人員以及環保局人員，他們可不是來買菜的，而是來維護環境整頓市場。

環保局人員，一個個把占用道路的花盆，石墩雜物通通搬上車，要將原本雜亂的街道清乾淨。民眾說：「之前來逛的時候，車子很多啊，然後就是行走，要逛了也不方便啊。」

因為之前的大火，南門市場3分之1，都在重建桃園市府，藉此機會重新整頓南門市場，17日開始針對週邊進行整理，除了已經封路的文化街，南華街中山路以及三民路，近日都會有環保局警局等人員，到場巡視將市場週邊的障礙物清除。

17日勸導後接下來會將違停機車拖吊，占用道路的障礙物更是直接移除，截至20號廢棄物清除達到2.7噸，罰單開出了17張，徹底對市場大整頓。

桃園市經發局市場科科長陳慶仁說：「大概是從11月17日到12月6日，那這段時間，會針對周邊的道路，進行一個交通的疏導，還有地上物障礙物的排除。」

不只環境整理如火如荼，一旁工區也沒閒下來，根據了解目前工區的進度，達到百分之五十，91號到118號攤位，鐵皮已經完全拆除，魚市場也拆除了百分之七十，當地民眾引頸期盼，經歷大火後的南門市場，能 以 全新樣貌再現風華。

