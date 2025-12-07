來碗滅共炸醬麵、該死新冠海鮮麵 老闆上菜前喊反共韓網瘋朝聖

「滅共飯館」透過餐廳推廣反共理念，意外成為網友朝聖地，且店內餐點評價也高。（翻攝 태성시인YT）

南韓一家中式料理「滅共飯館（멸공반점）」，從店內裝潢貼滿文宣，再到餐點命名，都充滿老闆想推廣反共、韓美同盟等理念，而且上菜前老闆還會喊一串口號，近來成為南韓網友朝聖地，由於餐廳太過有特色，不少YouTuber、新聞媒體也都曾前去採訪。

「滅共飯館」店內充斥老闆想推廣的文宣，還可見美國總統川普照片，菜單也相當「用心」，像是「滅共炸醬麵」、「消滅共匪炒飯」、「該死的冠狀病毒海鮮麵」，在客人點餐時，老闆還會解釋菜單取名用意，上菜時也會呼喊反共口號。

近來一名南韓網友前去朝聖，將老闆上菜過程錄下放上網，只見老闆兩手端著碗準備上菜，站挺呼口號：「自由的大韓民國是反共國家，不能忘記我們的根，不要忘記你是韓國人，滅共炸醬麵來了，所有人加入一起反共！」而等待餐點的客人也同聲呼喊：「滅共！滅共！」

因立場鮮明，老闆俞勝軍過去曾多次受訪，據《韓聯社》報導，餐廳原名「北京飯館」，但在新冠疫情期間，老闆意識到全球局勢變化，對民主自由有了更深的體悟，因此改店名，並採取激進的經營方式表達立場，雖然如此餐點一點都不馬虎，不少前去拍攝的YouTuber、及網路評價都對料理讚譽有加。





