《來者何神》全能土地公來囉！從自然神到台灣最夯守護者

說到台灣最接地氣、最讓人感到安心的神明，絕對是慈眉善目的土地公！祂陪伴台灣人從開墾時代走到今日，是許多人心中最溫暖的在地守護者。這次《來者何神》就帶大家重新認識這位「全民神明」的誕生，一同走進新北貢寮，探訪一座沒有廟、沒有神像，卻香火從不間斷的土地公。

土地公金尊。（圖／寶島神很大）

最初的土地神，並不是今天的老爺爺形象，而源自大自然信仰。最早文獻記載到，約在昭公二十九年時候，共工氏的兒子句龍變成土地神。隨著移民來到台灣後，在陌生土地開墾求生，便把這份自然崇拜轉化為更親民的守護者──土地公。不論開墾、蓋屋、播種，大家都會先向祂打聲招呼、祈求平安。也因此，土地公成了遍布全台、最貼近生活的神明。

傳說土地公名為「張福德」是周朝的一名稅官。（圖／寶島神很大）

民間傳說中，土地公名為「福德」是周朝的一名稅官，生前慈善助人，甚至會讓窮苦百姓減稅。因他的善良，百姓在他往生後立祠奉祀，於是有了「福德正神」。這段故事，也說明了土地公的本質──祂不是高高在上的大神，而是最理解庶民生活的在地守護者。

整片山林都是土地公的家。（圖／寶島神很大）

不過，今天的「來者何神」要帶大家看的土地公可不一般──祂沒有廟、沒有神像、沒有金身，連供桌也不是木作，而是一塊「田頭」！主持人大堡、阿白跟著蕭大哥的腳步，一路走入貢寮的山間梯田。蕭大哥更笑著說：「我們這裡的土地公，不住廟，整片山林都是祂的家。」

每逢節慶村民會親手做包仔粿祭祀土地公。（圖／寶島神很大）

富含滿滿心意的包仔粿。（圖／寶島神很大）

準備包仔粿及其他供品在「田頭」祭祀土地公。（圖／寶島神很大）

每逢節慶，村民會親手做包仔粿祭祀：採山蘇、備料、包粿，每一步都是對土地公的敬意。包仔粿蒸好後，大家把供品放在田埂邊的「田頭」，延續數百年的傳統。這裡沒有金身、沒有廟，只有一片土地與滿滿感恩。土地公無所不在，只要心懷敬地，就是最好的祭拜。

準備包仔粿及其他供品在「田頭」祭祀土地公。（圖／寶島神很大）

準備包仔粿及其他供品在「田頭」祭祀土地公。（圖／寶島神很大）

土地公之所以深受愛戴，並不只是因為祂靈驗保庇，更因為祂象徵著台灣最質樸的精神：敬天愛地、踏實努力、感恩惜福。祂陪著大家種田、做生意、開店，是最親近、最有人情味的神明。從自然神，到福德正神，再到沒有廟卻香火延續的「田頭」土地公，信仰的核心從未改變──感謝大地、尊重自然、珍惜腳下的每一寸土地。而這，就是土地公能成為「全台最夯神明」的真正力量！

