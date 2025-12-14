來自四面八方的饗宴花蓮國際移民日展現多元文化魅力

花蓮縣政府響應每年十二月十八日的『國際移民日』，十四日於福容大飯店辦理來自四面八方的饗宴——國際移民節慶祝餐會暨成果發表會，邀集縣內新住民、移工、國際學生及花蓮鄉親齊聚一堂（見圖），共同表達對新住民政策與多元文化發展的支持。

活動以菲律賓面具節(MassKara Festival)的繽紛意象打造主視覺，象徵以微笑迎接挑戰、以文化串起彼此，展現花蓮多元共融的城市魅力。

花蓮縣長徐榛蔚表示，縣府社會處在歲末年終辦理交流活動，讓來自不同文化背景的夥伴在忙碌中彼此相遇，也為來年的新計畫注入更多想法與力量。縣府持續透過座談與政策溝通，傾聽新住民的聲音並納入施政規劃，感謝大家選擇花蓮，成為推動幸福花蓮的重要力量。

徐縣長指出，新住民的到來讓花蓮成為多元文化交會的城市，在地即可看見各國文化、藝術與美食的融合。縣府將持續結合服務據點與社福巡迴服務，深化就近服務，陪伴新住民家庭安心生活、安居成家，攜手打造溫暖共融的花蓮。

社會處長陳加富說明，國際移民日提醒世界重視移民人權，更呼籲社會尊重多元文化。全國新住民人口已突破六十萬人，移工人數亦突破八十六萬人，截至今年十月底，花蓮縣共有八三五一名新住民，佔全縣人口約2.6 % ，相當於花蓮的一個中小型鄉鎮人口。國籍分布以中國大陸五八八四人最多，其次為越南一二五八人、印尼五六九人及菲律賓八十九人；由新住民家庭孕育的新二代，更是花蓮面向未來的重要社會力。

陳處長進一步說出，為就近提供新住民服務，縣府設立花蓮縣新住民家庭服務中心，並邀請民間團體設立新住民社區服務據點，目前花蓮全縣共有七個據點一處學苑，詳細資訊如下：新住民學苑-新住民人文發展交流協會、新城鄉秀林鄉據點-社團法人台灣家庭照顧多元支持服務協會、花蓮市據點-培力生活發展協會、吉安鄉村據點-台灣國際家庭互助協會、壽豐鄉據點-牛犁社區交流協會、鳳林鎮據點-牛根草社區發展促進會、玉里鎮據點-中華民國合家歡協會、富里鄉據點-富里天主堂社會服務中心。