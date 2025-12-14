花蓮縣政府響應每年十二月十八日的「國際移民日」，十四日於福容大飯店辦理「來自四面八方的饗宴︱國際移民節慶祝餐會暨成果發表」，邀集縣內新住民、移工、國際學生及花蓮鄉親齊聚一堂（見圖），共同表達對新住民政策與多元文化發展的支持。

活動以菲律賓面具節（Mass Kara Festival）的繽紛意象打造主視覺，象徵以微笑迎接挑戰、以文化串起彼此，展現花蓮多元共融的城市魅力。

花蓮縣長徐榛蔚表示，縣府社會處在歲末年終辦理交流活動，讓來自不同文化背景的夥伴在忙碌中彼此相遇，也為來年的新計畫注入更多想法與力量。縣府持續透過座談與政策溝通，傾聽新住民的聲音並納入施政規劃，感謝大家選擇花蓮，成為推動幸福花蓮的重要力量。

徐縣長指出，新住民讓花蓮成為多元文化交會的城市，在地即可看見各國文化、藝術與美食的融合。縣府將持續結合服務據點與社福巡迴服務，陪伴新住民家庭安心生活、安居成家。