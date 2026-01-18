來自天國的訊息！過世小貓透過「貓砂盆」回家探望主人

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

近日一則關於寵物與思念的故事在網路上引發大量共鳴，一名飼主在愛貓離世一個多月後，意外收到自動貓砂盆推送的通知，文字浮現的瞬間立刻擊潰她的心理防線，短短一行系統訊息，卻彷彿就像早已離開的貓咪「再次回家」探望，也讓網友看完忍不住落淚。

據了解，該名飼主的愛貓名叫「蛋卷」，因一場突如其來的重病不幸過世，女子在失去陪伴已久的毛孩後，遲遲無法走出悲傷，時常在夜深人靜時翻看手機裡存著的照片與影片，回憶起「蛋卷」生前撒嬌黏著自己的模樣。

廣告 廣告

「蛋卷」在用自己的方式告訴主人「我回來看妳了，請不要難過」

(示意圖/Unsplash)

不久前的某日清晨，女子手機突然跳出一則來自自動貓砂盆的系統通知，上面顯示「蛋卷已如廁，停留38秒，體重3.5公斤」，這條原本只是機器依照設定發送的紀錄，卻在當下給了女子致命的一擊，她看著螢幕愣了許久，隨後情緒終於潰堤，眼淚止不住地不斷往下掉。

對女子而言，這不只是一則錯誤通知，更像是「蛋卷」在用自己的方式告訴她「我回來看妳了，請不要難過」，消息曝光也讓網友們紅了眼眶，感同身受表示「看到這行字真的會崩潰」、「我破防了」、「牠們只是換了一種方式陪著我們」。