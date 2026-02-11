來自太空的好消息！ 蕭美琴：齊柏林衛星首度公開取像成果

台北市 / 林彥廷 綜合報導

副總統蕭美琴今（11）日於臉書發文表示，台灣的福衛八號「齊柏林衛星」，在入軌後歷經嚴密調校，今天首度公開取像成果。「新的一年，我們要帶著這份驕傲，繼續勇敢自信地與世界同行。」

蕭美琴表示，在迎接農曆春節的前夕，她想和大家分享一個來自太空的好消息！台灣的福衛八號「齊柏林衛星」，在入軌後歷經嚴密調校，今天首度公開取像成果。

蕭美琴說，看著從太空傳回來的影像，無論是竹科、安平港和興達港，還是國外的東京與巴塞隆納，優於原始設計的清晰度，不僅是光學技術的突破，更是台灣韌性與科技實力的結合。

廣告 廣告

蕭美琴指出，這條解析度從「2米到1米」的研發之路， 國家太空中心 TASA 的夥伴們默默耕耘了八年，也是台灣以自主研發的實力，在國際太空產業鏈中扮演不可或缺的角色。我們向世界證明，台灣除了半導體與資通訊，更有能力在浩瀚銀河中，烙下屬於台灣、受人肯定的驕傲印記。

蕭美琴提到，謝謝已故的齊柏林導演，他的精神化作星辰，在高空持續守望這片土地。透過這份「太空視角」，我們看見台灣的美麗，更看見守護環境、應對氣候變遷的責任。

蕭美琴表示，天空沒有邊界，台灣的勇氣也是。我們正帶著世界對台灣的期待，一起航向星辰大海。謝謝所有在幕後堅守崗位的夥伴們，讓台灣的光芒在太空中依然清晰。新的一年，我們要帶著這份驕傲，繼續勇敢自信地與世界同行。

原始連結







更多華視新聞報導

台太空科技新里程碑！ 福衛八號「齊柏林衛星」成功升空

自製「福衛八號」11月27日美國升空

衛星照看花蓮堰塞湖 路透社：湖面積2個月內增近5倍

