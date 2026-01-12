來自川普的「問候」! 5共和黨參議員倒戈 川普一一怒打電話恐嚇「拉下馬」

美國總統川普。 圖：美聯社／達志影像

[Newtalk新聞] 據美國《全國廣播公司》（NBC）當地時間 11 日援引知情人士消息報導，在美國國會參議院投票通過譴責白宮當前和未來在委內瑞拉採取行動的一項草案幾小時後，美國總統川普「憤怒地」分別向5名「倒戈」投贊成票的共和黨籍議員打了電話。

報導稱，投下贊成票的 5 名共和黨籍議員包括蘭德·保羅、喬希·霍利、麗莎·莫爾科斯基、蘇珊·柯林斯和陶德·揚。據知情人士透露，投票結束後不久，川普就威脅每名參議員將面臨初選挑戰，稱將把他們「拉下馬」。

美國國會參議院 8 日舉行程式性投票，決定推進一項民主、共和兩黨議員共同提出的決議草案，以期限制川普在未經國會授權的情況下對委內瑞拉採取進一步軍事行動。程式性投票結果為 52 票贊成、47 票反對，5 名共和黨籍參議員投贊成票。預計參議院本周將對這項決議草案進行正式表決。

當天投票結束後，川普在社交媒體上發文，指責參與發起這項決議草案的蘭德·保羅等投贊成票的共和黨人，威脅他們「應該永遠不得再次當選公職」，並聲稱這項決議草案「違憲」，稱相關投票「嚴重阻礙美國自衛和國家安全，削弱總統作為三軍統帥的權力」。

美國 3 日淩晨對委內瑞拉發起大規模軍事行動，突襲委首都加拉加斯等地，強行控制委總統馬杜洛及其夫人並將他們帶至美國。在川普政府發動此次軍事行動前，美國會兩院民主黨議員多次提出議案，尋求限制川普政府在委內瑞拉或拉美地區動武，但均未成功。

