來自排灣族新芽典範 發願當社工助人

來看屏東新芽獎人品典範22歲的小蘋，她來自屏東排灣族，從小由阿媽帶大，非常樂觀又積極，她說一路上受到許多慈善團體幫忙，她在大學選擇社工系，要把大家曾給她的善意，該由她來回饋，繼續讓善循環延續。

新芽獎得主 小蘋：「我會讀社工是因為，從小我是(世界)展望會幫助過的孩子，然後現在又是慈濟，就是我希望，我也可以藉由我的力量，去幫助那一些，跟我一樣家境的小朋友。」

年紀輕，卻懂得飲水思源，來自屏東排灣族，22歲的小蘋，是由阿媽一手帶大。只要放假返回部落，就和族人一起動手做家鄉味。

小蘋阿媽 曾女士：「這個孩子很棒很棒，她的功課，我們不用煩惱說，沒有寫功課，沒有什麼這樣子。」

美和技術學院社工系教授 張齡友：「原住民部落很重要的精神就是在，部落之間大家彼此幫助自己，自己人的感覺。」

總是笑笑的她，堅強又樂觀，是新芽獎中的人品典範。

新芽獎得主 小蘋：「我學會如何用陪伴，和傾聽去溫暖他人，我相信未來的我，會用自己所學的力量，去幫助更多人。」

慈濟志工 曾振鐘：「(她)從小就很自動自發，原住民部落，她很用心地一直讀到大學，真的很難得。」

即將畢業，已經確定好人生方向，要把曾經接住她的那份善意，繼續傳遞給世界。

