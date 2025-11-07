來自獄中的寄恐嚇信！惡前夫揚言擁槍 嗆假釋後「必找上門」

男子服刑期間不斷寄恐嚇信給前妻。（圖／TVBS）

新北市一名女子在前夫入監服刑後完成離婚，原以為能結束長期家暴的噩夢，卻發現前夫仍持續從監獄寄出恐嚇信，揚言要傷害她的家人，甚至聲稱自己有槍，讓她全家陷入恐懼。這名莊姓男子因洗錢入獄服刑，但仍能從雲林第二監獄寄出充滿威脅的信件，使女子一家寢食難安，擔心即將到來的假釋期，保護令可能無法阻止瘋狂前夫的報復行動。

這名女子與莊姓前夫婚後育有一女，但婚姻生活並不美滿。前夫不僅欠債、不斷外遇，更經常對她和女兒施暴。112年，男子因洗錢罪入監服刑，女子藉此機會向法院申請離婚，並成功取得女兒的監護權。她原以為噩夢就此結束，但離婚後前夫卻多次從獄中寄出恐嚇信。女子表示，前夫的刑期約為5年，假釋期即將到來，這讓她們更加害怕，因為前夫在服刑期間持續寄出恐嚇信函，信中充滿讓家人去死的字眼。這些厚厚一疊的信紙上寫滿了恐嚇內容，一下說叫家人做好心理準備，一下又說自己有槍，令人心生恐懼。女子非常擔心前夫會危害她的家人，因為信中明確揚言出獄後會找她家人麻煩，甚至威脅要殺人。

男子在信中提到，夫妻離婚是因為女子的哥哥挑唆，從不認為自己有錯。然而女子的哥哥表示，事後才知道妹妹長期遭到家暴，因為前夫一直禁止妹妹與娘家聯絡，直到近期，他才得知家暴的情況。更令人擔憂的是，男子甚至威脅一定會找到前妻和女兒的新住處。面對這種情況，新北市議員林國春強烈建議法務部要求各監獄看守所，針對信件中涉及暴力內容進行管制，不能讓這類恐嚇信件寄出，變相允許在獄中的人恐嚇或教唆他人傷害被害人。面對長期威脅，女子打算申請保護令，但擔心保護令可能無法有效阻止前夫的行動。在這種情況下，遭受家暴的民眾可撥打113或110尋求協助。

◎拒絕家暴，尊重身體自主權，請撥打110、113

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

