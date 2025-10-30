來自豬瘟疫區！ 貨輪走私百噸冷凍肉 4貨櫃已發臭

非洲籍貨輪走私冷凍肉，在外海攔截這艘來自豬瘟疫區的貨輪，總共查獲133公噸的冷凍肉（圖／TVBS）

非洲豬瘟防堵作業持續進行，而境外輸入也要做好把關，就有一艘非洲籍貨輪走私冷凍肉，打算從高雄港偷偷進港，所幸在外海攔截這艘來自豬瘟疫區的貨輪，總共查獲133公噸的冷凍肉，還有市價超過四千萬的私菸，其中有4個貨櫃都發臭了，現在檢警要追查肉品來源。

執法人員在10月24日清晨於高雄港西南方海域發現這艘可疑貨輪。保三總隊刑警大隊長張伊君表示，登船檢查後發現大量肉品和香菸，隨即將船隻及船上人員帶回調查。緝毒犬在檢查過程中發現貨櫃內不僅有大量陸製香菸，還有來源不明的冷凍肉品，其中4個貨櫃已經散發惡臭。

緝毒犬在四周逐一檢查，結果發現內部不但有大量陸製香菸，還有來源不明的冷凍肉品，其中四貨櫃還都發臭了（圖／TVBS）

這艘貨船上除了一名王姓男子外，還有6名印尼籍船長和船員。他們聲稱船上5個貨櫃的冷凍肉和香菸在他們上船前就已裝好，原計劃運往高雄港。值得注意的是，貨船經過的馬來西亞、新加坡、柬埔寨和越南等地區全都是非洲豬瘟的疫區，這也使得執法單位對此案特別警覺。

針對貨船進行仔細的清消，因為就在這豬瘟敏感時期，貨船是來自有豬瘟的非洲，坦尚尼亞（圖／TVBS）

執法單位在貨輪上總共查獲107萬7千包大陸製香菸，市值超過4千萬元，以及5個貨櫃裝載的來源不明雞、豬、牛冷凍肉，重達133公噸。目前，香菸已被查扣，而肉品因防疫考量，已隨貨船與外籍船員一同遣返。台灣籍船員則以5萬元交保。關於這批冷凍肉品的確切來源，執法單位仍在進一步追查釐清中，以確保防疫安全不受威脅。

