來自金門的三重人氣排骨湯 清甜溫潤的藥燉湯頭成全年暖胃首選
美食中心/綜合報導
重新橋美食中的清甜藥香 傳奇三重排骨湯
如果你到訪重新橋觀光市集美食區，聞到一股溫醇藥香裊裊升起，那很可能是三重人氣美食金門藥燉排骨開張的標幟。儘管這間重新橋小吃攤並不高調，卻總能看見大量老饕排著隊，等待一碗甘醇飄香的排骨湯、彈牙軟嫩的藥燉豬腳。而背後撐起這份口碑的，不只是獨門秘方與精選中藥材，還有一段關於傳承的故事。
金門風味成三重傳統小吃推薦 年輕老闆的接棒之路
「這家店是媽媽一手創立的，我一直沒有想過會由我接手。」現任老闆回憶，在一年前，他還是一個在台北餐飲業界打滾的年輕金門人，做過日式料理，也曾在飲料店奮力搖動雪克杯。後來他得知媽媽決定退休，重新橋市集必吃美食金門藥燉排骨也即將走入歷史。
「欸，如果這個味道就這樣消失，不就太可惜了？」當時的他這麼想。他知道有許多與他們一樣出門在外的金門人，透過這攤三重藥膳排骨的味道回憶故鄉；也知道很多在地居民，已經成了這道疏洪公園必吃美食的忠實粉絲。於是他毅然決然選擇承接這份責任，將意義深刻的好味道持續細火燜燉下去。
三重小吃再添新據點 三和國中排骨湯推薦
在穩定經營原攤位之後，老闆並沒有就此滿足，而是選擇邁出關鍵的一步，展店。三和國中小吃店金門藥燉排骨三和店的成立，不只是為了拓寬市場，更是希望讓更多人都能喝到那碗來自金門、承載家族記憶的藥燉排骨。
新北人氣藥膳湯的美味密碼 金門藥材與大份量飽足感
老闆笑著說，若一定要為這家三重特色小吃店找到一個座右銘，或許就只有一句話：「好吃，吃得飽。」沒有繁複的 Slogan，也不用包裝，卻能讓熟客聽得連連點頭。
食物的份量不用說，這裡的藥材也不是隨處就能嚐到的。因為用的是來自金門在地的藥材，湯頭跟一般重口味的中藥湯大不同。喝起來不苦，反而帶點清甜的藥香，正是那份被稱作「三和國中人氣美食」的風味層次。湯色澄亮，入口先是溫潤的甘香，隨後帶出淡淡藥材的清爽尾韻。排骨燉得柔而不散，咬下時能感受到湯汁從纖維中溢出。整體清爽順口，喝完也不會覺得負擔。
深耕三重美食地圖 新北藥燉排骨持續飄香
對於未來，老闆爽快地說：「先繼續深耕經營啦。」對他來說，把這味道留住，讓更多人喝到，就已經是一種遠大的目標了。如果哪天你也路過重新橋觀光市集，或從三和國中捷運站走出，聞到一股不苦不澀的藥膳湯香，不妨停下腳步，品嚐看看這份來自金門的三重平價小吃吧！
以下整理常見消費者提問 協助首次到訪者更快了解店家特色與資訊
Q1：【金門藥燉排骨】的付款與外帶方式方便嗎？
A：兩間分店都能用現金或全支付，結帳不會卡卡；外帶選擇也友善，foodpanda 和 UberEats 也都能點到三重排骨湯外送，臨時想喝湯或天氣不好時也不怕沒得吃。
Q2：這家店的湯品是不是冬天才適合喝？
A：不少消費者回饋，因為湯頭清爽順口，所以無論天冷天熱都喝得下。比起「補冬限定」，更像是日常想放鬆一下就會想點來喝的湯品，因此一年四季都有固定客群上門。
Q3：前往【金門藥燉排骨】兩間分店的交通方便嗎？
A：兩家店都很容易抵達。重新橋攤位位在觀光市集內，騎車、散步都方便；三和店鄰近捷運、學區與主要道路，附近居民或通勤族也很容易找到。
Q4：除了招牌藥燉排骨，還有其他值得一試的料理嗎？
A：不少常客會加點一碗含筍絲的滷肉飯。醬香濃郁、帶點黏黏的膠質感，和湯品一起搭著吃更有飽足度。許多客人一致認為，這款滷肉飯意外地耐吃，是令人驚豔的三重隱藏版美食。
【金門藥燉排骨】
(重新橋觀光市集攤位)
地址：新北市三重區疏洪十六路重新橋觀光市集美食區19攤
聯絡電話：0955-260-233
foodpanda 平台：https://rink.cc/7lhrs
Uber Eats 平台：https://rink.cc/s1poe
Google 地圖：https://rink.cc/u5102
(三和店)
地址：新北市三重區三和路四段44巷2號
聯絡電話：0900-015-479
foodpanda 平台：https://rink.cc/b9mkr
Uber Eats 平台：https://rink.cc/3xudu
Google 地圖：https://rink.cc/ulzco
（最新資訊請以商家公告為準）
