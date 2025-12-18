「來臺北有購嗨」抽獎 蔣萬安現場致電汽車得主

（記者卓羽榛臺北報導）臺北市長蔣萬安今日出席「來臺北有購嗨」抽獎記者會，親自抽出三項大獎，並現場致電電動汽車幸運得主，第一時間分享中獎喜悅，讓現場氣氛嗨到最高點。致詞時，他也恭喜另一位幸運得主「蔡先生」，僅以450元消費金額，就抽中市價 4 萬多元的 iPhone17，直呼「運氣真的很好」。蔣萬安也笑說，希望蔡先生能夠繼續消費、繼續參加抽獎，並將好消息分享給親朋好友，一起到臺北消費、吃喝玩樂，都有機會把大獎帶回家。



蔣萬安表示，藉此機會要再次向市民朋友大力宣傳，搭配中央政府普發現金 1 萬元，只要在臺北消費滿 200 元，就能獲得一次抽獎機會；不論是在商圈、夜市、餐廳或旅館住宿，消費 1,000 元即可獲得 5 次抽獎機會，消費 1 萬元就有 50 次抽獎機會，消費愈多，中獎機率就愈高。



他也再次介紹「來臺北有購嗨」的豐富好禮，除了電動汽車、iPhone、Switch 等大獎外，還有 1千萬元現金、台積電股票、特斯拉汽車、美國雙人來回機票，甚至可直飛美國觀賞 NBA 賽事。他強調，只要在臺北大膽消費，人人都有機會成為台積電股東。



蔣萬安指出，民眾使用普發現金在臺北消費後，記得登錄發票，就能參加「臺北瘋狂抽」。此外，市府也與全市 3,000 多家友好商圈店家合作，提供雙重中獎機會；同時也攜手多家五星級旅館，推出住宿結合餐飲的優惠方案，歡迎外縣市民眾來臺北旅遊消費。



在文化觀光方面，臺北市多處藝文場館與景點也同步推出消費優惠，包括臺北 101、林安泰古厝、臺北當代藝術中心等，消費即可享有折扣，並獲贈精美小禮物。蔣萬安邀請大家從即日起，一直到明（115）年 3 月，盡情來臺北吃喝玩樂。



蔣萬安也分享臺北的經濟亮眼成績，指出今（114）年截至第三季，登記在臺北市的公司及行號營業額已突破 12.12 兆元，不僅居全國之冠，也較去年同期成長 5.24%，充分展現臺北作為全國商業中心的實力。他感謝市民朋友對臺北的支持，也感謝市府團隊的努力付出。



最後，蔣萬安再次幽默重申活動口號：「吃喝玩樂在臺北、千萬現金就給你、直飛美國看球賽、台積電股東就是你」，並呼籲大家廣為宣傳。



蔣萬安也輕鬆分享一段插曲，表示臺灣商圈產業觀光發展聯合總會總會長周水美向他分享，媳婦即將迎來寶貝孫女，「這個喜訊比中千萬元還開心」。蔣萬安笑說，迎接新生命的幸福是花錢也買不到的好事，並幽默表示，如果自己抽中千萬元就生「四寶」，抽中台積電股票就生「五寶」，一生無憂。最後再次邀請大家一起幫忙宣傳，來臺北消費、拚好運。