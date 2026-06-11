來花蓮上戶外自然課！從濕地生態、漁場體驗到牧場餵食的親子探索之旅
Photo Credits：susan.pho_、vytravel
暑假正是親近大自然、拉近親子關係的最佳時機！擁有依山傍海絕佳優勢的花蓮，超適合當作戶外自然大教室。想帶孩子遠離3C產品、用雙眼與雙手探索世界，從全台首座海洋主題樂園的感官震撼、下水摸蜆的漁村體驗，一路玩到縱谷老字號牧場的鮮乳饗宴，解鎖讓小孩從玩樂中學習的盛夏秘境。
【花蓮親子探索之旅推薦】
七星柴魚博物館
Photo Credits：qpjj0927、ma.omao82
位於七星潭畔的七星柴魚博物館，是台灣唯一以柴魚產業為主題的客製化歷史展館。這裡由老舊的柴魚工廠改建而成，一踏入館內就能聞到濃郁的煙燻鰹節香氣。園區透過趣味的互動多媒體與實物展示，帶領孩子認識定置漁網生態與黑潮賜予台灣的豐富魚類資源。最受親子歡迎的莫過於「章魚燒 DIY」與「刨柴魚花體驗」，讓孩子親自動手翻滾章魚燒，在笑聲與美味中深刻體會靠海吃海的黑潮飲食文化。
地址：花蓮縣新城鄉大漢村七星街148號
交通資訊：於花蓮火車站搭乘台灣好行310太魯閣線 至「七星潭站」下車步行即達。
遠雄海洋公園
Photo Credits：susan.pho_、ci1109_
遠雄海洋公園擁有好玩的八大主題區，總是滿場喝采的四大主題表演，三間主題式餐廳，集結中、西、日式主題特色餐點，甚至還能參加夜宿水族館，與魚兒共眠的兩天一夜行程。透過「探險島水族館」、「海哺動物生態館」、「海底世界」了解海洋生態，近期很受歡迎的「美人魚實境表演」，採取付費預約制(若確認日期後，擇期公告)，來到「海豚劇場」可以看到園區超人氣冠軍王海豚們的精彩逗趣演出。
地址：花蓮縣壽豐鄉189號
交通資訊：於花蓮火車站搭乘花蓮客運1140/1145（往靜浦、成功方向）至「海洋公園站」下車。
月崖灣親子農場
Photo Credits：c_chestnut31、s4752147、phyllis_yen168、sun66t
位在花蓮壽豐海岸線、為於海洋公園南下 3公里處，佔地 3千多坪的複合式休閒庭園。可以跟可愛動物近距離互動，餵食水豚和草泥馬，還能看陸龜和笑笑羊。設有日式櫻花場景、唯美紅色鳥居，面海背山相當特別，還能免費穿和服，美拍日系風格打卡照。
地址：花蓮縣壽豐鄉179號
交通資訊：鄰近遠雄海洋公園，可搭乘海線公車於「大橋站」下車。
馬太鞍濕地生態園區
Photo Credits：bosswood_food、mollylin23
深入花蓮光復鄉的馬太鞍濕地，這是一處由地下湧泉形成的天然沼澤生態區。這裡最震撼的知性亮點，莫過於傳承千年的阿美族生態捕魚智慧「巴拉告（Palakaw）」。導覽老師會帶領孩子認識如何利用竹筒、中空樹幹為魚蝦建造「三層透天公寓」，實現兼顧生態平衡的永續漁法。
地址：花蓮縣光復鄉大全村大全街60號
交通資訊：搭乘火車至「光復火車站」，出站後轉乘計程車或租借單車約5-10 分鐘車程即可抵達。
立川漁場
Photo Credits：han__816、fullfen
在好山好水的壽豐鄉，利用天然湧泉養殖漁場，孕育出體型飽滿、味道鮮美的黃金蜆，園區內設有生態館、體驗池、餐廳，更可以親自下水體驗「摸蜊仔兼洗褲」的樂趣，夏日戲水、親子寓教於樂的好景點。
地址：花蓮縣壽豐鄉魚池45號
交通資訊：建議自駕前往；或搭乘火車至「志學火車站」再轉乘計程車約5分鐘。
瑞穗牧場
Photo Credits：you___zaa、vytravel、tzuhsienn
大家一定都認識瑞穗牧場吧！瑞穗牧場的鮮奶可是遠近馳名，全台灣都買得到，而且瑞穗牧場還是一個非常適合全家大小的景點喔！這邊除了可以喝到產地現擠現煮的鮮奶，還能看見成群的乳牛在草地上吃草，可以拿著青草餵食牠們，小朋友可樂壞了。這邊也有鮮乳饅頭、牛嘎糖…等周邊產品，十分熱銷。
地址：花蓮縣瑞穗鄉舞鶴村6鄰157號
營業時間：09:30-17:30
交通資訊：搭乘火車至「瑞穗火車站」，出站後轉乘計程車約10分鐘即可抵達。
撰文者/海的那編
其他人也在看
BIGBANG世巡台灣唱4天！會員優先購開放申請 搶票攻略一次看
【緯來新聞網】南韓天團BIGBANG「BIGBANG 20/26 WORLD TOUR」世界巡迴演唱
《賭神2》天才童星謝苗長大了！周潤發當年勸他「回學校念書」促成就
電影《火遮眼》由谷垣健治執導、謝苗領銜主演，他飾演的單親爸爸為了拯救被人口販賣組織綁架的愛女，挑戰龐大的地下犯罪世界，拳拳到肉的動作場面相當精彩。戲外他更與兩位影壇傳奇周潤發、李連杰驚喜重逢，引起港片迷的集體回憶殺。
台股止跌千點收在43149點 聯電成交爆量居冠漲逾5％ 高股息ETF群飛
聯發科(2454)收在4,085元、跌70.00元、跌幅1.68%。台達電(2308)收在2,160元、跌40.00元、跌幅1.82%。0050收在99.85元、跌0.40元、跌幅0.40%。鴻海(2317)收在258.5元、跌4.50元、跌幅1.71%。個股中，本日成交量居冠的為聯電(2303)收在125.0元、漲6.50元、漲幅5.49%、成交量超...
日本瘋傳「飯糰減肥法」不挨餓也能瘦，網友實測一個月瘦8公斤！
炎熱夏天快到了，不少人都想趁現在減肥，讓身形提前進入最佳狀態！現在熱門的飲控方式很多，像是168斷食、211餐盤、豆腐減肥法等，但想瘦身成功，關鍵不是跟風，而是找到適合自己、能長期執行的方法，瘦身才更
罕見提前公布建議售價 全新S-Class與Mercedes-Maybach S-Class即日起開放預訂！
自上周末於台北國父紀念館盛大舉辦《Mercedes-Benz 慶祝汽車發明 140 週年特展》，兩天吸引超過萬人參觀後，台灣賓士本周即將於 6 月 12 日至 14 日移師高雄駁二藝術特區接續展出。在品牌歡慶汽車發明 140 週年的熱潮持續延燒之際，台灣賓士今日再度無預警帶來驚喜，提前公開全新Mercedes-Benz S-Class 與 Mercedes-Maybach S-Class 台灣市場車型編成與建議售價。 作為 Mercedes-Benz 140 年創新精神的當代旗艦代表，全新 S-Class 不僅迎來歷來幅度最大升級之一，更首度全面導入由 NVIDIA 晶片驅動、以 MB.OS …
不怕股市跌！華爾街作家曝光25個改善財務原則 第25招變有錢最簡單
AI熱潮帶動台灣AI供應鏈與ETF投資風潮，沒想到卻在2026年6月8日迎來「黑色星期一」，台股盤中震盪2694點，最終收在43502.78點。市場劇烈波動之際，華爾街財經作家喬納森．克雷蒙在《會想的人先有錢》曝光25個理財原則，提醒投資人：致富靠的不是猜股價或追明牌，而是時間、紀律與正確觀念。快把這份致富清單貼在冰箱上，每天提醒自己。
【Follow法人】外資連6日站賣方！今再砍357億元 分析師：賣壓已有降溫跡象
台股今（11）日震盪收黑，外資持續站在賣方，今日再賣超357.79億元，已連續6個交易日調節台股，累計提款金額達4732.54億元。雖然賣超金額較前一日明顯收斂，但外資仍延續提款態勢。對此，資深台股分析師江慶財表示，隨著台股回測月線附近，加上融資減肥及5月營收陸續出爐，外資賣壓已有降溫跡象，台股短線不排除出現技術性反彈。
遭爆大頭症、蹭飯胡瓜！籃籃露面反擊「看圖說故事」 親揭張立東真實關係
籃籃進一步澄清，先前遭爆私約張立東硬蹭胡瓜餐會一事，實際情況並非如此，「我們是在活動散場時巧遇，才會有那張3人合照」。接連遭受爆料攻擊，籃籃表示目前最重要的是調整好自己的心情與狀態，「就是培養自己的抗壓能力」，至於是否知道爆料者身分？她則選擇不多加猜測，「...
李多慧穿北一女制服熱舞挨轟 今現身用中文道歉：我是外國人，對不起！
日前李多慧在台北大巨蛋活動中穿上北一女制服演出，引發部分網友質疑不妥，認為不應將高中制服作為表演服裝。對此，她先前已透過社群平台解釋，強調完全是配合活動主題安排，絕無不尊重校園文化或醜化北一女的意思。今日再度被問及此事，李多慧態度謙遜表示：「每個人的想法...
30歲網紅驚罹乳癌「自曝太會內耗」 醫：6成患者都這樣
30歲的台灣美妝YouTuber Cara Wu，擁有逾20萬訂閱，9日她在IG公開震撼消息，透露自己於5月確診乳腺癌，年僅30歲的她生活習慣向來規律健康，家族亦無癌症病史，她認為長期情緒壓力是目前唯一能想到的可能原因，因為自己「太會內耗」。研究也指出，超過6成的乳癌患者在確診前，就已經飽受情緒或壓力所苦，其他易受情緒影響的癌症，還包括胃癌、肝癌、前列腺癌、胰臟癌等。
聞出下雨味道有多神？日本人驚喊河童 4.7萬人認證台灣人天賦
原PO在Threads發文表示，自己久違回到日本，某天與大阪友人在咖啡廳聊天時，突然察覺空氣中瀰漫一股濕濕的味道，直覺認為應該快下雨了，因此脫口而出提醒朋友。沒想到對方聽完後露出不可思議的表情，還開玩笑稱他是不是日本傳說中的河童。原PO事後則幽默補充一句：「我是台北...
新莊公寓頂樓變「空中垃圾山」！被罰4次繼續堆 屋主稱：研究核能
從曝光畫面可見，公寓頂樓鐵皮幾乎完全被雜物掩蓋，包括輪胎、塑膠椅、折疊桌、腳踏車、行李箱、電風扇以及廢棄家電等物品散落各處，部分物品甚至跨越女兒牆，延伸至鄰棟屋頂。密密麻麻的堆積景象讓不少網友直呼誇張，擔心颱風來襲時恐有高空墜物風險，也憂慮環境髒亂恐成為...
寇乃馨否認垃圾屋「廚房堆滿鞋」行李箱塞滿3房！網看傻：根本囤物癖
有「活動女王」之稱的藝人寇乃馨，近年跨足直播事業成績亮眼，與音樂人黃國倫結婚多年，夫妻倆經常透過社群分享私下生活。近日寇乃馨大方公開一家人居住多年的舊家，除了曝光超過200個行李箱、3間房收藏空間外，更意外揭露家中「沒有廚房」的特殊景象，原本的廚房已經被大量鞋盒全面占據，畫面曝光後掀網友兩極討論，傻眼直言「這已經不是收納，是囤物」。
4天前才送別傅子純！唐美雲再痛失老戰友王世信 悲喊：怎可缺席首演
【緯來新聞網】知名舞台設計家、國立臺北藝術大學戲劇學院院長王世信今（11日）凌晨驟逝，享壽68歲，消
黃金、公債不香了？富達估下半年歐洲央行最有可能升息 3大投資焦點一次看
富達國際今（11）日發布2026年下半年投資展望指出，儘管全球市場環境仍高度波動，但基本面仍相對有利風險性資產表現。同時，傳統避險資產如黃金、公債等效益已不如以往，分散布局的投資策略亦更顯重要。因此，富達認為，下半年三大投資焦點為風險性資產、AI資本支出，以及大宗商品；在主要央行中，歐洲央行今年最有可能升息。
台股高檔選股太難？元大劉宗聖：不如「這樣」做增益
台股高檔震盪，選股難度激增！元大投信董事長劉宗聖指出，主動式策略在當前環境挑戰極大，建議投資人改採「市值為主、槓桿為輔」的配置心法。核心部位應以0050等市值型ETF為主，衛星部位則搭配槓桿型ETF如00631L進行波段增益。他強調，槓桿是交易工具而非長期信仰，應靈活調整部位並善用淨值調節機制，避免融資斷頭風險，才能在波動市場中穩健獲利，實現資產長期增值的目標。
朱蒲青觀點》日華懇更名背後 日本對台政策已回不去
[Newtalk新聞] 日本國會最大友台跨黨派組織「日華議員懇談會」（日華懇）擬更名為「日台懇」，引發各界關注。表面上看，這只是友台團體名稱的調整，但若放在過去半個世紀的歷史脈絡中觀察，這次更名真正值得關注的，或許不是最後是否定名為「日台懇」，而是日本對台灣的認知與定位，已經發生深刻變化。 從「華」到「台」，看似只是一字之差，背後反映的卻是日本對台政策逐漸走出戰後歷史框架，進入新的戰略思維階段。 從中華民國到台灣 一個世代的認知轉變 1972年日本與中華民國斷交，轉而與中華人民共和國建交。隔年，日本國會友台議員成立日華議員懇談會，希望在失去正式外交關係後，仍能維持與台灣的交流管道。 當時的「華」，代表的是中華民國，也反映戰後日本政壇對台灣的理解方式。 然而53年過去了，日本社會早已出現世代更替。相較於冷戰時期的政治人物，今日日本年輕世代所認識的，不再只是歷史課本中的中華民國，而是一個完成民主轉型、與日本共享自由價值的台灣；是一個在全球半導體產業占有關鍵地位的台灣；也是一個牽動印太安全格局的台灣。 因此，近年來日本政治人物談論台灣時，已越來越少使用歷史性的「中華民國」語言，而是直接以「台
大學申請入學缺額降 清大名額使用率勝台大
[NOWNEWS今日新聞]115學年大學申請入學分發結果今（11）日公布，今年共有4萬4082名考生獲分發，分發錄取率56.31%，創近4年新高；招生缺額則降至7823個，比去年少373個，為近5年最...
Mazda註冊Skyactiv-Z HEV商標，2027年CX-5率先搭載
去年Mazda就表示已在積極發展新一代燃油引擎油電技術SkyActiv-Z，屆時SkyActiv-Z將成為動力核心，並預計會在2027年應用於CX-5，而近日報導指出Mazda於日本商標局註冊Skyactiv-Z HEV。去年Mazda就表示已在積極發展新一代燃油引擎油電技術SkyActiv-Z，屆時SkyActiv-Z將成為動力核心，SkyActiv-Z特性就是能在任何轉速速域實現稀薄燃燒獲得更佳熱效率。近日有報導指出Mazda已在日本商標局註冊「Skyactiv-Z HEV」，Skyactiv-Z HEV也證實先前Mazda所表示的油電系統，若無意外Skyactiv-Z HEV將會於2027年率先運用至CX-5。Mazda已在日本商標局註冊「Skyactiv-Z HEV」。若無意外2027年CX-5會率先搭載Skyactiv-Z HEV。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》
童年回憶又少一個！《爆爆王》宣布8月關服停運，暖心感謝玩家20年陪伴
對於許多台灣玩家們來說，2003 年開始在台灣營運的《爆爆王》（原《彈水阿給》）可說是大家的童年回憶，小時候大家回到家總迫不及待與朋友們鬥智鬥勇，用水球擊敗對手。不過，這個陪伴大家 23 年的老遊戲今日傳出即將畫下句點，宣布將於 2026 年 8 月 13 日正式關服停運。