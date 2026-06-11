來花蓮上戶外自然課！從濕地生態、漁場體驗到牧場餵食的親子探索之旅

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暑假正是親近大自然、拉近親子關係的最佳時機！擁有依山傍海絕佳優勢的花蓮，超適合當作戶外自然大教室。想帶孩子遠離3C產品、用雙眼與雙手探索世界，從全台首座海洋主題樂園的感官震撼、下水摸蜆的漁村體驗，一路玩到縱谷老字號牧場的鮮乳饗宴，解鎖讓小孩從玩樂中學習的盛夏秘境。

【花蓮親子探索之旅推薦】

七星柴魚博物館

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位於七星潭畔的七星柴魚博物館，是台灣唯一以柴魚產業為主題的客製化歷史展館。這裡由老舊的柴魚工廠改建而成，一踏入館內就能聞到濃郁的煙燻鰹節香氣。園區透過趣味的互動多媒體與實物展示，帶領孩子認識定置漁網生態與黑潮賜予台灣的豐富魚類資源。最受親子歡迎的莫過於「章魚燒 DIY」與「刨柴魚花體驗」，讓孩子親自動手翻滾章魚燒，在笑聲與美味中深刻體會靠海吃海的黑潮飲食文化。

地址：花蓮縣新城鄉大漢村七星街148號

交通資訊：於花蓮火車站搭乘台灣好行310太魯閣線 至「七星潭站」下車步行即達。

遠雄海洋公園

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遠雄海洋公園擁有好玩的八大主題區，總是滿場喝采的四大主題表演，三間主題式餐廳，集結中、西、日式主題特色餐點，甚至還能參加夜宿水族館，與魚兒共眠的兩天一夜行程。透過「探險島水族館」、「海哺動物生態館」、「海底世界」了解海洋生態，近期很受歡迎的「美人魚實境表演」，採取付費預約制(若確認日期後，擇期公告)，來到「海豚劇場」可以看到園區超人氣冠軍王海豚們的精彩逗趣演出。

地址：花蓮縣壽豐鄉189號

交通資訊：於花蓮火車站搭乘花蓮客運1140/1145（往靜浦、成功方向）至「海洋公園站」下車。

月崖灣親子農場

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位在花蓮壽豐海岸線、為於海洋公園南下 3公里處，佔地 3千多坪的複合式休閒庭園。可以跟可愛動物近距離互動，餵食水豚和草泥馬，還能看陸龜和笑笑羊。設有日式櫻花場景、唯美紅色鳥居，面海背山相當特別，還能免費穿和服，美拍日系風格打卡照。

地址：花蓮縣壽豐鄉179號

交通資訊：鄰近遠雄海洋公園，可搭乘海線公車於「大橋站」下車。

馬太鞍濕地生態園區

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深入花蓮光復鄉的馬太鞍濕地，這是一處由地下湧泉形成的天然沼澤生態區。這裡最震撼的知性亮點，莫過於傳承千年的阿美族生態捕魚智慧「巴拉告（Palakaw）」。導覽老師會帶領孩子認識如何利用竹筒、中空樹幹為魚蝦建造「三層透天公寓」，實現兼顧生態平衡的永續漁法。

地址：花蓮縣光復鄉大全村大全街60號

交通資訊：搭乘火車至「光復火車站」，出站後轉乘計程車或租借單車約5-10 分鐘車程即可抵達。

立川漁場

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在好山好水的壽豐鄉，利用天然湧泉養殖漁場，孕育出體型飽滿、味道鮮美的黃金蜆，園區內設有生態館、體驗池、餐廳，更可以親自下水體驗「摸蜊仔兼洗褲」的樂趣，夏日戲水、親子寓教於樂的好景點。

地址：花蓮縣壽豐鄉魚池45號

交通資訊：建議自駕前往；或搭乘火車至「志學火車站」再轉乘計程車約5分鐘。

瑞穗牧場

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大家一定都認識瑞穗牧場吧！瑞穗牧場的鮮奶可是遠近馳名，全台灣都買得到，而且瑞穗牧場還是一個非常適合全家大小的景點喔！這邊除了可以喝到產地現擠現煮的鮮奶，還能看見成群的乳牛在草地上吃草，可以拿著青草餵食牠們，小朋友可樂壞了。這邊也有鮮乳饅頭、牛嘎糖…等周邊產品，十分熱銷。

地址：花蓮縣瑞穗鄉舞鶴村6鄰157號

營業時間：09:30-17:30

交通資訊：搭乘火車至「瑞穗火車站」，出站後轉乘計程車約10分鐘即可抵達。

撰文者/海的那編