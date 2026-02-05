來花蓮不只賞燈！燈會攜手商圈玩「探店小石花」 集「吸金號」磁鐵再抽元宵大獎

▲花蓮燈會「探店小石花計畫」2/7同步啟動。

【記者 周澄予／花蓮 報導】2026花蓮太平洋燈會《花現騎蹟・光躍洄瀾》將於2月7日起在日出大道璀璨登場，花蓮縣政府同步啟動與商圈合作的「探店小石花計畫」，串聯百年商圈、石藝大街及市區特色店家，邀請民眾在賞燈之餘走進街區消費集點，不僅可蒐集超人氣「吸金號」盲盒磁鐵，還能參加元宵節「花現大獎」抽獎，打造燈會與商圈共榮的節慶體驗。

▲「探店小石花」步驟四合一。

▲「探店小石花」步驟四合一。

今年花蓮燈會推出超萌「好運拼貼・吸金號」磁鐵，一曝光即引爆詢問潮，盲盒設計將帶來蒐集風潮，象徵拼出整年好運，成為本次活動的最大亮點。「吸金號」共4種款式，每款燈箱上只有單一個字，民眾可以發揮創意，自由組合、排列、交換，將「花、現、騎、蹟」等字樣拼成自己喜歡的專屬密碼。亮起來的「吸金號」代表著新年的發光，更是「把光的奇蹟帶回家」，已被鎖定為今年必收藏的限定禮品。

廣告 廣告

「探店小石花計畫」從2月7日起至3月8日，民眾只要來東大門夜市旁日出大道上的燈會服務台，掃描QR code登入「探店小石花計畫」填寫問券並啟動任務後，就可開始前往標示有「探店小石花」之合作店家開始消費集點，集滿3點即可領取「吸金號」磁鐵乙個，盲盒款式隨機，限量2000個兌換完為止。3月3日前集點還能享有元宵抽獎機會，活動詳情見2026花蓮太平洋燈會官網及花蓮觀光粉絲頁貼文（網址https://reurl.cc/Eb9lYa）。

花蓮縣政府表示，今年燈會強調「共創」精神，除了日出大道的藝術裝置是由藝術家與民眾、學童共同完成，這場「探店小石花計畫」更將共創場域延伸至商圈，讓遊客賞燈之餘能更深入探訪花蓮在地好店，把燈會的人流轉化與商圈共榮，展現「燈會與民共享、花蓮上下共創成果」。

縣府誠摯邀請全國民眾，來花蓮晚上在日出大道感受光影奇蹟，白天走進商圈尋找「小石花」的蹤跡，一起在花蓮玩遊戲、拿好禮、過好年。（照片：花蓮縣政府提供）

更多詳情請至：2026花蓮太平洋燈會官方網站 https://lantern.hl.gov.tw

花蓮觀光資訊網 https://tour-hualien.hl.gov.tw/

花蓮觀光粉絲團 https://reurl.cc/dqv7E6