來花蓮新城體驗越野車飆沙、過水窪，感受浪聲和沙石噴濺的快感！重點是，拍出來的照片有夠帥

到花蓮旅遊，除了山海美景與自然步道，這幾年最熱門、最夯、最能讓人一次玩到激動跟拍到爆的行程，在臺灣最美的東海岸-花蓮新城，附近有許多花蓮熱門ATV 越野車活動，這次員工旅遊參加的是「花蓮熊哥天空之鏡沙灘車」，不僅能騎著 ATV 在海邊奔馳、感受風吹、浪聲與砂石飛濺的快感，更能拍到彷彿玻璃湖般的「天空之鏡」倒影照，很適合喜歡追求刺激的朋友，讓我玩過一次就愛上。

交通資訊

大眾運輸：從花蓮市區前往：搭乘公車1136線，在「北三棧」下車，步行約6分鐘即可抵達。

開車與騎車：台 9 線旁，非常好找，Google 導航輸入店名即可，店家外面和沿線都有空地停車，不用擔心車位。

值得前往原因

這裡之所以爆紅，不只有理由：

1. 能拍出「天空之鏡」超夢幻倒影照

照片效果媲美海外景點，而且不需要會攝影，教練會幫你拍得超好。

2. ATV 沙灘車帥度滿點

沿著海邊奔馳、過水窪、過石地、沙地，在花蓮廣闊的海岸線上盡情加速，整個體驗超嗨。

3. 新手也能玩

不用駕照、不用經驗，教練會指導、也會在旁照看，不用擔心翻車。

4. 最適合親子、朋友、情侶

很多爸媽載著孩子一起玩，情侶一起拍照也很浪漫。

光看場景會覺得怎麼這麼普通，但拍出來的照片真的很夢幻，只是可惜我們這天遇到的天候不佳，沒有大藍天可以拍攝。

專業指導

都忘了當年拍婚紗時的指令，來到這裡真的是想起當年，教練會指導動作、姿勢、角度，

不需自己想姿勢，教練會說：

手伸開

腿抬起

原地跳

做拉近遠大景

每一張都能拍得超像名模，完全零負擔。

連哥吉拉都一起入鏡了，利用鏡子的原理讓遠近錯開來，就成為動畫裡的照片了…

可以想像實際上就是利用這樣的設備，鏡子的原理拍出這一張張的大片嗎？

親子照、情侶照、家庭照，甚至搞怪照教練都會處理，不用擔心自己拍不起來。

拍完天空之鏡後，就要準備真正的重頭戲~ATV 沙灘車！

實際上路

這裡的沙灘車是油門式的，操作方式像騎小綿羊但更簡單，不用駕照、不用技巧，幾分鐘就上手，

一開始教練會讓你先繞幾圈場地，沒問題才出發，如果不會騎也可以坐在教練後方跟著玩。

如何發動

怎麼握油門

如何打擋

只要掌握以上幾個重點，騎車就很有趣，因為我曾在柬埔寨旅遊時騎過，所以很熟練，車子比較重需壓低重心即可，很有趣呀~

每次見到大海，覺得可以忘卻所有煩心事，聽著海浪拍打的聲音真的很棒，花蓮的海邊有多種顏色的石頭，光看就覺得很美呀~

一旁會有教練帶領指導，也不用擔心會騎錯路，或直往海裡衝，我們只會在海岸邊騎行~

沿著海岸線奔馳的自由感，只有玩過才懂！

整個過程約 60～90 分鐘，中間還可以拍拍照~

一整列沙灘車隊伍往海邊駛去，那畫面超壯觀，尤其是在海風吹起、浪聲伴隨的 moment，心情真的會很放鬆。

過水窪、過沙地、過石地

教練會安排幾處比較刺激的區域，此時手機一定要放好，我們團友就掉了手機、帽子…等，真的是驚險又好玩~

車子壓過水花、突然騎進沙堆、大石地帶震動感十足，教練還會在一旁潑水，叫你不濕身都難!

整個體驗讓人完全沈浸在越野快感中。

會在海邊的石礫灘停車，讓大家拍照、喝水、抓頭髮、喘一下，這邊拍的景多以壯闊海岸為主，非常有旅遊感。

回程速度會稍微拉快，喜歡速度感的人一定會超喜歡，

騎到最後真的會捨不得停下！

熊哥天空之鏡沙灘車，把「美景 × 冒險 × 攝影」一次結合，不僅玩得刺激、拍得漂亮，而且全家都適合，

因為那種迎風奔馳、沿著海岸前進的自在快感，加上天空之鏡美照加持，真的會讓旅程更有故事、更有記憶點，玩過一次，你會想再來玩第二次。

地址： 971花蓮縣新城鄉台9線175.5K號珍和記左邊

電話號碼： 0905 515 556/需提前預約

營業時間：08:30–18:00

FB / IG

文章來源：VIVIYU小世界