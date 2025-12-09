來討論！ 助理費修法惹議 陳玉珍：我不撤案

要解決國內「助理費制度」的歷史共業，國民黨立委陳玉珍，領銜提出「助理費除罪化」的修正草案；卻引發藍、綠助理反彈，規劃要在本週五（12）院會前，到議場門口抗議，並且向立法院長韓國瑜陳情。對此，陳玉珍強調，自己提出的版本，並非一锤定音，歡迎助理們討論，因此沒有撤案的打算。

針對助理費案修正，立委陳玉珍樂見助理提出意見，但自己不會撤回提案。(圖/TVBS)

陳玉珍所提出的修正案核心內容是將助理費改為「免據核銷」制度，讓立委可以統籌運用這筆經費。然而，這項提案不僅遭到民進黨立委林月琴的批評，連藍營助理也表達質疑。林月琴認為，若通過此修正案，助理費恐怕會成為立委的私房錢，可能被用於吃喝應酬、付房貸甚至買跑車，且外界無法監督。

廣告 廣告

藍營助理在群組中留言，引用韓國瑜的名言「莫忘世上苦人多」，希望院長能聽見數百位助理的心聲。立法院助理工會監事會召集人王忠智表示，這樣的修法可能會陷委員們於不義，工會計劃在週五到議場前表達訴求，主張撤回提案。

目前國內助理費制度規定必須固定編制、固定薪資，使許多真實支出無法合法申報，在龐大的基層服務需求下，導致民代疲於應付。值得注意的是，目前已有多位不同政黨的政治人物因助理費案官司纏身，包括民眾黨籍的新竹市長高虹安、國民黨的顏寬恒，以及民進黨的林宜瑾與林岱樺等人。

面對各方質疑，陳玉珍強調：「國會的助理有意見，我們也非常歡迎。我沒有助理費的問題，立委很快我可能就要離開這個位置，所以我覺得提這個案子是非常公正。」她認為自己不是為了「修法自肥」，但由於助理費修正案的歧見不分朝野，交付委員會審查料將更加激烈。

更多 TVBS 報導

陸稱台灣地位已被「七重鎖定」 外交部嗆：鎖7千次也不會成真

藍推助理費除罪化「立委1年多780萬元」 綠轟詐騙要求撤案

日本青森深夜7.5強震 賴清德：台灣隨時準備提供必要協助

力擋助理費除罪！藍資深幕僚嗆恥辱 工會代表周五「狀告韓國瑜」

