來貓裏–114年文化體驗教育計畫北區縣市成果展 夢想起航

【記者蔡富丞/綜合報導】文化部8年來持續推動文化體驗教育計畫，並由國立新竹生活美學館負責北臺灣九縣市藝師團體入校教學，迄今已扶植231個藝師團隊受惠394所媒合學校與近16,000名學生。「114-115年文化體驗教育計畫」從84件申請件中，評選出的15個優質藝師團體，由北區研發中心輔導培訓，透過專業研習、六大領域輔導員的陪伴指導下，強化15個藝師團隊的專業教學能力，使其成為具備教學專長的文化藝術家。國立新竹生活美學館12月9日上午在苗栗縣(舊名貓裏)永貞國小的合作協辦下，於永貞國小活動中心3樓，辦理北區文化體驗教育成果分享交流暨徵件說明會。

廣告 廣告

來貓裏–114年文化體驗教育計畫北區縣市成果展 夢想起航

現場聚集了多位關心藝術教育及文化體驗的人士，包括：鄭正鈐立委辦公室蔡進龍副主任、苗栗縣教育處莊夏萍課程督學、苗栗縣六合國小劉敏珍校長、苗栗縣汶水國小陳若蘭校長、苗栗縣永貞國小鍾瑞蓉校長、苗栗縣文山國小王淑美校長、苗栗縣同光國小李鴻明校長、苗栗縣頂埔國小徐慶宏校長、苗栗縣新興國小王裕發校長、苗栗縣景山國小陳玫杏校長、計畫主持人曾仰賢教授、輔導員葉敏芳老師，還有許多藝師藝團齊聚一堂，並一起參觀114年北區15個藝師團體的文化體驗成果。

來貓裏–114年文化體驗教育計畫北區縣市成果展 夢想起航

國立新竹生活美學館葉于正館長表示：「在北區研發中心專業輔導團的陪伴指導與協助下，我們期望提升藝師團隊進入學校教學與教案設計的能力，使其課程更貼合學校的教學目標，同時為學生提供多元的文化藝術體驗，並豐富校園特色課程的發展。透過學校與藝師團體的跨域合作，將藝術文化資源引入校園，擴展中小學師生的學習視野與探索的深度與廣度。」

首次在古稱「貓裏」的苗栗縣舉行成果發表，希望來到苗栗文化體驗夢想啟航。現場展現114-115年的成果分享，除了包括今年15個團隊進入35所高中、國中小學的教學成果，並邀請今年執行北區文化體驗教育的2個藝師團隊：中華民國法語教師協會、米口好日文化工作室擔任分享交流單位。同時，也邀請苗栗縣四所國小184位師生一起體驗文化藝術課程，包括：「跟著種子去旅行」體驗一頁摺摺書、「構樹皮文化體驗」製作精美的樹皮杯墊、「活版字印刷～印刷體驗」體驗活版印刷、以及「馬賽克琺瑯瓷工藝手作」創作可愛琺瑯吊飾。

現場透過「小市集大體驗」活動，可以讓與會的各校師生們實際參與手作，擴大文化教育推廣資源的散播，增進更多學校在未來與藝師團隊合作媒合；此外，當天亦辦理115年文化體驗教育計畫徵件說明會，由計畫主持人曾仰賢博士介紹如何擬訂課程主題、撰寫課程設計流程與內容進行分享；國立新竹生活美學館則說明115年徵件重點及注意事項，提供有興趣提案115年文化體驗教育計畫的團隊，更了解計畫撰寫技巧。