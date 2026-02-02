來財？ 「假土地公」沿途討錢 附近店家超困擾！

桃園街頭出現假土地公，他一出現就是想跟店家討錢。（圖／東森新聞）





店家覺得困擾？！快過年用這招討錢嗎？桃園街頭出現假土地公，他一出現就是想跟店家討錢。也有人曾經在新竹等地區看到他，但行為恐怕會被將依社維法送辦。

店內員工拔腿狂奔，因為後方出現神明人偶。突然有土地公人偶出現在畫面中，他身上的衣服疑似是用封箱膠帶跟紙板DIY，見沒人理他，就轉身離開現場。俗話說有神快拜，但土地公出沒，大家卻希望他快離開。桃園一家酸菜魚店業者指出，居然有假土地公上門，拿著紅色水桶、紅竿子，就進到店裡想要錢。隔壁床墊業者馬上提醒附近店家，說土地公又來了，看來假土地公算是這裡的頭痛人物。

同一位土地公，最近頻繁現身街頭，常常沿途隨機挑店，要店家掏錢樂捐。甚至不是桃園限定，也有在新竹看到他。想要錢包裡面多幾百，假扮土地公想要來財來財，但這樣擾民，下場恐怕是被依社維法送辦。

