來賓一直插話 劉在錫忍不住：話那麼多
身為多個談話節目的主持人，徐章焄到《RM》宣傳新節目卻忘記自己是來賓，一直插話。主持人劉在錫忍不住問他怎麼話那麼多，他無奈表示因為平常都是主持，申奇露立刻提出破解法，「裝沒聽見就好」，結果遊戲時大家真的集體裝沒聽到他的抗議。徐章焄只好向製作單位抱怨，劉在錫忍不住念他：「為什麼不跟成員講，一直對製作單位說？」徐章焄委屈回：「因為你們都不聽。」
錄到一半，徐章焄突然消失。成員們正想找人，哈哈提議大家裝作專注在遊戲裡，看看他回來會怎樣。果然徐章焄回棚後默默坐好，彷彿自己瞬間移動進場。劉在錫當場喊：「怎麼錄影錄到一半跑出去？要出去就待外面，要回來就早點回來啊！」金鍾國見狀提醒徐章焄好好道歉，他卻只在椅子上小幅度低頭一句「抱歉」，讓金鍾國氣得喊：「站起來好好道歉，你這小子。」
