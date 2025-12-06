「來都來了！」導遊約砲國中妹沒帶家裡鑰匙 竟強拉她去公園女廁下場悽慘

許姓導遊約砲國中妹沒帶家裡鑰匙，竟強拉她去公園女廁，一審判8月徒刑須入獄。示意圖

高雄一名許姓導遊透過網路交友軟體認識年僅15歲的國中妹，兩人相約到許男家中嚐禁果，不料許男表示忘了帶鑰匙出門，竟在大半夜騎機車載她到鳳山中山公園女廁打算「就地正法」；但國中妹見是女廁打死不肯進去，當場遭許男強行環抱襲胸摸臀。國中妹事後提告，高雄地院依強制猥褻罪判刑8月，須入獄。可上訴。

被告少女對警方表示，認識許男當天就跟他約出來見面，「約出來的目的就是要約砲」，本來說要去許男家，但見面後他說他沒帶家中鑰匙，就騎車載她到中山公園。下車後許男自己走進去女廁，又傳訊息叫她進去，當時她已經傳訊息明確拒絕進廁所，還傳簡訊跟朋友求救，但已來不及。

少女表示，沒多久許男走出廁所直接拉住她，不顧她抗拒一直要把她拉進去廁所，之後許男就從背後把她環抱住，並大力捏她的胸部及臀部，持續一段時間後才放手並載她回家。

事後，國中妹向友人哭訴告狀並報警，法院審理時許男辯稱確實有在公園和她打鬧，「因為我要試探她的意願」，許男承認未經同意就觸碰少女的胸部及臀部，但沒有強拉或環抱，也不知道她尚未成年，因為她看起來就很成熟等。

法院審理則認為，依據兩人事發時傳送簡訊內容，許男陸續奪命連環傳訊催促少女稱「女廁」、「最後1間」、「快點進來啊」、「快點！都來了」、「你在哪啊」等文字訊息，少女則回覆稱「我不要」，可見被害人所言不虛，依故意對少年犯強制猥褻罪，判許男有期徒刑8月。可上訴。



