「來都來了」？ 澳門查獲14名流鶯、其中2人是女裝男子

澳門警方近來在賣淫聚集區域巡邏盤查，查獲14名外地來的流鶯。令人注意的是，14人都是以女裝拉客，但其中有2人是男的。

當地媒體週六（8日）報導說，澳門警方在這個從10月啟動的行動中，在祐漢以及新口岸一帶截獲14名疑似賣淫的流鶯，14人都來自澳門境外，坦承去澳門是要賣身賺錢。

這些人年紀介於20幾到50幾歲，總共有12女2男，都以女子的裝扮拉客。其中一名男性涉嫌拒捕、傷害罪，已被移送偵辦。

查緝中，也發現當地有民宅非法提供住宿，同樣即時查封。

澳門警方表示，祐漢及新口岸地區屬於高頻率進行非法賣淫掃蕩的區域。未來也將持續實施取締行動，並呼籲市民若發現可疑行為，應積極向警方通報。

