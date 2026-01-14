來都來了 竟還被趕走! 南非要求伊朗軍艦退出金磚國家海上聯合軍演

抵達南非開普敦準備參加金磚國家海上聯合軍演的伊朗軍艦。 圖 : 翻攝自IC Photo

[Newtalk新聞] 美國與伊朗緊張關係升級之際，《南非廣播公司》（SABC） 12 日引述一位政府消息人士的話說，應南非方面要求，伊朗已退出金磚國家「和平意志-2026」海上聯合演習，降級為觀察員身份出席。

分析認為，南非之所以這麼做，是為了避免進一步加劇與美國的緊張關係，暴露出南非在美國與傳統夥伴之間走鋼絲般的外交處境。

此次聯合演習在南非開普敦附近的西蒙斯敦周邊海空域舉行，從 9 日持續至 16 日。

伊朗於 2014 年初加入金磚國家。據悉，伊朗最初被認為會直接參演，如今則降級為觀察員，與衣索比亞、巴西一同列席演習。

2024年金磚峰會各國領導人。 圖 : 翻攝自新華網（資料照片）

報導稱，伊朗艦艇已於上周抵達南非港口，但南非主動發起外交磋商，尋求伊朗退出。鑒於同美國的外交和貿易關係本已緊張，南非方面不願讓兩國緊張態勢再度升級。

南非《24小時新聞網》（News 24）披露，伊朗方面對這一請求表示理解。由此，已抵達南非的伊朗海軍艦艇將不會直接參與這場持續至 16 日的演習。

《華爾街日報》11 日稱，在與川普政府關係持續緊張的背景下，南非與中國、俄羅斯等國舉行演習，可能面臨進一步激怒川普的風險。美國非洲司令部宣稱，正對相關演習進行密切監視，以「保護我們的利益」。

對於本次伊朗參演計畫的變動，南非媒體 EWN 直言這麼做太遲，因為在南非作出這一決定時，伊朗艦艇已經駛入南非海域，突顯外交政策缺乏清晰度的問題。

伊朗安全部隊殺紅了眼，竟動用裝載重型機槍的卡車駛入市區，對著手無寸鐵的示威群眾進行無差別掃射，遭到世界各國批評。 圖：翻攝自 X（前推特）

這一時間節點也值得關注。美國眾議院即將審議《非洲增長與機遇法案》（AGOA）延期 3 年的提案，而南非正竭力爭取在此次延期中保住自身的優惠貿易地位。

去年 12 月，美國眾議院籌款委員會以 37 票贊成、3 票反對的結果通過了該法案。目前，這份提案需先提交眾議院全體會議表決，再送至參議院和白宮等待簽署生效，但其最終能否通過仍未可知。

南非記者兼政治評論員約翰·馬蒂松警告稱，南非正身處一場「風險極高的博弈」之中，畢竟川普在全球舞臺上運用權力的方式向來難以預測。

「美國對我們實施制裁，對他們而言毫無損失，對我們來說卻代價慘重。」馬蒂松呼籲南非「熬過這場風波」，而非引發美國進一步的報復行動。

