《來電五十》戰友少一人！何篤霖突收曹西平噩耗…直播泛淚

何篤霖直播泛淚，《來電五十》主持少一人。左起曹西平、郭靜純、何篤霖。（ 資料圖／黃明偉攝）

66歲資深藝人曹西平29日傳出於三重住宅離世，發現時身上出現屍斑跟僵硬狀態，推測已死亡多時，震撼台灣演藝圈。曾與曹西平主持節目《來電五十》的何篤霖，30日一早接獲消息，也在直播中淺談心情，還疑似眼角泛淚，坦言「生命就像一班列車」。

何篤霖近日到加拿大溫哥華與昔日搭檔郭靜純合體，也在台灣時間30日上午7點多開直播與粉絲互動，當接收到曹西平的噩耗時，他急忙低聲簡短回應，並透露郭靜純還不知情，深怕影響對方的心情，希望等聚會結束再告訴對方。接著他坦言自己不習慣直接宣洩情緒，「我個人是選擇先把當下過好，把情緒都先收起來，找時間再慢慢消化」，但過程中他一度泛淚，心情有些感傷。

何篤霖進一步補充，人生的憂喜都在周圍，有時候是較遠的人，有時候是較近的親友，強調生老病死時常發生，「大的願望是世界和平，小的願望是自己跟家人身體健康」。他還形容生命就像列車，「先下車的就掰掰，因為我們都會下車，但是我們總是希望好朋友多注意身體健康，都平平安安，我們都一起開開心心，玩樂久一點，都一起晚一點下車」，所以一再提醒網友注意身體健康，遇到寒流注意身體保暖。

曹西平和包偉銘曾經共同主持《來電五十》，該節目是1989年中視製作的戶外相親節目，歷代主持陣容包含何篤霖、郭靜純、李茂山、李明依等人，節目主打青年男女在戶外聯誼配對，類似現代的交友實境秀。而節目也讓曹西平與包偉銘成為經典的工作夥伴，儘管兩人曾傳出不和，但之後都已表示釋懷，如今節目片段都只能留存在觀眾記憶中。

《來電五十》主持陣容曹西平（左起）、紀芳玲、包偉銘、常青。（ 資料圖／羅繼志攝）

