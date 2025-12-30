《來電50》戰友曹西平走了！何篤霖悲痛發聲哭喊：生命就像列車

記者蔡維歆／台北報導

66歲資深藝人曹西平昨（29日）晚驚傳驟逝，享壽66歲。主持人何篤霖30日在溫哥華開直播，從網友留言得知噩耗，強忍情緒發聲回應：「生命就像列車。」

何篤霖當年與郭靜純、曹西平共同主持經典節目《來電50》。如今曹西平猝逝，人在溫哥華的何篤霖台灣時間30日一早開直播泛淚表示生命就像列車，並說道：「生命是公平的，每個人都會經歷，就像列車，下車就掰掰了」。他也感嘆大家最終都會下車，但仍衷心希望好友們能注意健康，平平安安地一起玩久一點，「大家一起晚一點下車」。

何篤霖直播中一度泛淚。（圖／翻攝自臉書）

而何篤霖2018年出席理財活動時曾透露當年因曹西平的一句話決定存錢買房。以歌手出道的何篤霖當時第一張唱片銷量不錯，曹西平提醒他：「你以為你能當一輩子偶像嗎？萬一以後沒工作、老了沒錢，你要住哪裡？」讓何篤霖從此養成存錢置產的習慣。



