《來電50》戰友離世！何篤霖淚曝「曹西平一句話」救了他

資深藝人曹西平（四哥）昨（29）日晚間於新北市三重住處離世，警消到場時發現他已經呈現身體浮腫、明顯死亡，享壽66歲。昔日與他合作經典交友節目《來電50》的何篤霖，得知老戰友曹西平離世，在直播中強忍情緒感嘆：「生命就像列車。」

何篤霖與郭靜純、曹西平曾一起主持經典綜藝節目《來電50》，人在加拿大溫哥華參加聚會的何篤霖在直播時，突然得知曹西平猝逝消息，強忍悲傷情緒、眼眶泛淚，他說自己需要時間慢慢消化情緒：「生命是公平的，每個人都會經歷，就像列車，下車就掰掰了。」直播結束後會告知郭靜純這件事。

回憶與曹西平生前的互動，何篤霖說當年自己以歌手出道、唱片銷量不錯，曹西平就點醒他：「你以為你能當一輩子偶像嗎？萬一以後哪天沒工作、老了沒錢，你要住哪裡？」他將這句話記在心中，如今名下超過5棟房產，他日前上節目也透露因為好友羅霈穎離世，自己決定提早規劃財產分配，已經寫好遺囑。



