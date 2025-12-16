來領年終！新款刮刮樂60個「百萬頭獎」 總獎金飆6.1億元

【記者張綵茜／台北報導】台灣彩券公司今（16日）推出全新刮刮樂「百萬年終獎金」，每張售價200元，最大亮點是頭獎100萬元共有60個，是目前市面上百萬頭獎數量最多的刮刮樂，總獎項超過154萬個、總獎金逾6.1億元。

台彩公司指出，「百萬年終獎金」主打玩法簡單、視覺喜氣，只要刮出「鈔票」符號即可獲得500元獎金。票面以上班族手握鈔票、開心歡呼的畫面呈現「年終入袋」的爽感，希望讓玩家在刮獎時也感染年終獎金到手的歡樂感。

台彩公司表示，這款遊戲擁有目前市面上最多的100萬元頭獎（共60個），總中獎率達 33.72%，適合在尾牙、跨年聚會或朋友小酌時一起同樂。

