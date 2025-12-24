來頡科總經理孟慶達請辭 職務暫由執行長兼代

來頡（6799）昨（23）日召開董事會，總經理暨發言人孟慶達因個人生涯規劃，將於明年1月9日卸下職務，但仍將繼續擔任董事。為確保經營銜接平穩，新任總經理暨發言人就任前，職務將由執行長葉瑞斌兼任代行。

孟慶達自2010年加入來頡以來，服務超過十五年，是公司成長壯大的重要推手。在任期間，憑藉卓越的領導力與產業洞察，成功帶領團隊完成公司上市，並在競爭激烈的電源管理IC市場中，擴張公司版圖。

孟慶達未來仍將繼續擔任來頡的董事一職，這項安排象徵著經營團隊的穩定與經驗傳承。作為董事，孟慶達先生將持續從董事會高度參與公司重大決策，提供策略性建議與技術指導。這不僅象徵了他對來頡的深厚情感與長期承諾，更確保了公司核心策略在過渡期間的連續性與穩定性。

針對後續佈局，來頡公司說明，總經理暨發言人職務由執行長葉瑞斌暫代。葉執行長具備深厚的產業經驗，將帶領現有管理團隊持續為客戶、合作夥伴、及股東創造長期價值，並維持在電源管理IC產業的競爭優勢。