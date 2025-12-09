來一客鮮蝦第2！台灣泡麵熱銷TOP10出爐 網激推「這碗很厲害」

生活中心／賴俊佑報導

家樂福公布《2025年度國產泡麵排行榜》，由「三大國民經典」穩坐年度前3名。(圖／家樂福提供）

家樂福在歲末公布《2025年度國產泡麵排行榜》，由「三大國民經典」穩坐年度前3名，另外「來一客辛辣香菇」上架未滿1年，就以黑馬之姿衝進第9名，被網友封為「這碗泡麵很厲害」的新世代代表。

台灣泡麵「三大國民經典」穩坐年度前3名

家樂福表示，根據 WINA 世界方便麵協會最新統計，2024 年全球泡麵總需求持續攀升，台灣整體市場亦突破9.3 億份，較去年同期再成長約 3%。泡麵早已從「平價快餐」躍升為兼具風味體驗、宵夜慰藉、創意料理、異國文化接觸的全民日常食品，並在季節檔期、社群討論與新口味上市的推動下，整體買氣再度寫下亮眼成績。

廣告 廣告

家樂福公布《2025年度國產泡麵排行榜》(統計時間2025年1~11月)，觀察今年市場風味偏好，明顯集中於 「濃郁系湯頭」、「爆辣系辛香」、「濃厚奶香」 3大主流，且國產與進口2大領域皆出現今年備受矚目的 「這碗泡麵很厲害」黑馬與 「10年不敗神話」長青冠軍，展現在已成熟的泡麵市場仍具強大的人氣銷售力。

2025年度國產泡麵排行榜

No.1 統一肉燥麵（包 / 85g）銷售額 9,900 萬元(5入/78元/包)

No.2 來一客 鮮蝦魚板（杯 / 63g）銷售額 8,600 萬元(3入/64元/組)

No.3 滿漢大餐蔥燒牛肉（包 / 187g）銷售額 5,500 萬元(3入/134元/包)

No.4科學麵 原味（包 / 40g）

No.5維力炸醬麵（包 / 90g）

No.6台酒花雕雞麵（包 / 200g）

No.7味味A排骨雞湯麵（袋/90g）

No.8統一辣味蔥燒牛肉（袋/ 90g）

No.9來一客 辛辣香菇（杯/69g）

No.10統一鮮蝦麵（包/83g）

網路創意吃法帶動台灣泡麵銷量。(圖／家樂福提供）

「來一客辛辣香菇」上架未滿1年 以黑馬之姿衝進第9名

今年國產泡麵市場依舊由「三大國民經典」穩坐年度前3名。統計 1～11 月 Top1～Top10 的銷售額介於 9,900 萬～2,380 萬元之間，而前3名更維持長年屹立不搖「十年不敗神話」，展現消費者對經典口味的超高忠誠度。

「來一客辛辣香菇」以黑馬之姿席捲市場，上架未滿1年就一舉衝上第9名以台式獨門辛辣 × 革命性 Q 彈麵體勾起消費者驚艷口碑，被網友封為「這碗泡麵很厲害」的新世代代表。

網路創意吃法 帶動「味味A排骨雞麵」、「滿漢大餐」銷售

「味味A排骨雞麵」近年幾乎組成「味味A多元宇宙」，從炒泡麵、雞胸肉料理到蘿蔔糕創意吃法層出不窮，不僅為品牌帶來新話題，更成功吸引大量年輕消費族群加入粉絲行列。而主力商品「排骨雞湯麵」以其濃郁經典風味，再次突破長青品牌框架，成為跨世代都喜愛的國民泡麵。

「滿漢大餐」系列在國產泡麵中依舊屹立不搖，不僅「蔥燒牛肉麵」坐擁十年不敗神話，旗下多款口味更齊登年度熱銷 TOP20。其中最受矚目的莫過於排行 No.11 的「滿漢大餐麻辣鍋牛肉麵」(3 入/134 元/包)。此款可說是韓國旅客的心頭好，因「與家鄉不同的辛辣風味」與「大塊真肉的稀有性」而形成強烈購買動機。相較於韓國即食麵少見大片肉塊，滿漢大餐以厚實肉感 × 台式麻辣湯底 擄獲韓國遊客味蕾，成為「適合帶回國的必買泡麵伴手禮」。

值得一提的是，近期網友更激推「加入野格利口酒」的創新吃法，使麻辣鍋牛肉麵在社群再度掀起第二波聲量。2025 年銷售業績更高達 2,340 萬元，實力驚人。

更多三立新聞網報導

限時9天！三商巧福「牛肉麵只要109元」 身分證中「4碼」免費吃

家樂福再傳熄燈！12／20結束營業 在地人錯愕：整區沒落

全聯福利熊不唱歌了？「洗腦神曲」換這首 平安夜有多位大咖助陣

獨家／草莓蝦球沒草莓？苗栗餐廳罵客「你又沒問」收500 被炎上才求饒

