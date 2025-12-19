《來𨑨迌!一起出任務!》青少年志工招募開跑 邀請青少年一起「玩」成任務 成為國立臺南生活美學館最青春的展覽夥伴

【記者蔡富丞/綜合報導】寒假走進國立臺南生活美學館，把光影、遊戲變成你的專長!

寒假想來點不一樣的體驗嗎？文化部所屬國立臺南生活美學館邀請國中、高中職學生，一起加入《𨑨迌物─遊戲與生活美學》特展青少年志工行列，走進展覽現場，從「玩遊戲」開始，學習互動、介紹藝術，即日起至114年12月31日開放線上報名，歡迎報名參加，讓美學館成為最有活力的青春舞台。

國立臺南生活美學館館長黃瓊瑩表示，青少年藝術培育是本館核心業務，招募青少年志工以「一起玩展覽」出發，是一個新的嘗試。本次的青少年志工培育以本館《𨑨迌物─遊戲與生活美學》特展為載體，透過「什麼都可以玩」的核心精神規劃培育課程。美學館特別邀請三位跨領域專業師資從光影、表演到策展，帶領青少年一步步認識展覽的玩法與說法。台南人劇團團長李維睦運用光影與道具，讓空間瞬間變成遊戲場；劇作家暨導演王友輝引導學生在影子戲中「聲」、「情」互動，學習觀察與表達；策展人國家文藝獎得主吳瑪悧，以玩遊戲的概念，讓青少年思考創造遊戲•遊戲創造，以自己的語言說藝術。

國立臺南生活美學館打造青少年藝術育成基地，提供青少年視覺、表演藝術的育成平台。為擴大參與，即日起招募國、高中職青少年志工。青少年志工將於115年1月31日（六）進行1日的培訓，由台南人劇團團長李維睦、劇作家暨導演王友輝、策展人國家文藝獎得主吳瑪悧與青少年志工一起玩遊戲，培訓後自115年3月起開始輪值服務，協助民眾體驗展覽互動裝置，與觀眾交流，讓青少年志工有機會以自己的一句引導、一個動作，成為文化場域中最有能量的存在，臺南生活美學館歡迎國、高中職青少年們踴躍報名參加，一起成為「遊戲夥伴」。

【招募資訊】

招募對象：國中一年級至高中職三年級學生，對藝術、活動服務有興趣皆可報名

招募人數：正取20名備取5名，符合資格者依報名順序錄取

錄取名單公告：115年1月7日將公布於本館官網「最新消息」

報名日期：即日起至114年12月31日止