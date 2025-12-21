例外成常態 林濁水憂憲政危機升高

民進黨前立委林濁水憂心，藍白綠惡鬥恐使憲政危機進一步升高。（本報資料照片）

憲法法庭認定，《憲法訴訟法》修法程序有明顯重大瑕疵，違背《憲法》正當立法程序、權力分立原則等，判決即日起失效。民進黨前立委林濁水憂心，藍白綠惡鬥不會因大法官的判決告一段落，憲政危機惡劣狀況極可能進一步升高。

林濁水指出，大法官以為國家已經處於「例外情況」。第一、立法院通過《憲訴法》，硬性規定大法官評議人數；第二、總統兩度提名大法官，均全數遭到否決；第三、現任3名大法官沒有理由持續缺席，杯葛評議，所以才挺身而作出今年度1號判決。

但問題是，這三項並存的「例外」，基本現象並不會因為「1號判決」而改善、變好，尤其若2028年再選出三黨不過半的國會。例外現象將永久化，當下的例外現象將成為未來的「常態現象」。

林濁水表示，有沒有「例外現象成為常態現象」的先例？戒嚴38年和威瑪政府末期豈不就是。絲毫沒有進一步推論出藍白決心走兩蔣或威瑪舊路的意思；但是要指出藍白綠惡鬥不只看不出會因大法官的判決而告一個段落，憲政危機不只將持續，而且惡劣狀況極可能進一步升高。

此外，針對法律學者林志潔指出，美國大法官人數充足，不像我國大法官提名遭到惡意封殺。對此，前大法官被提名人、台大教授劉靜怡發文指出，間接民主機關可信任度如何維持的《憲法》第一課，而美國聯邦最高法院人數充足，連舉輕明重、舉重明輕的基本法理，都可以順口否決顛覆，暗酸「果然是偉大的北韓法學派」。

對於劉靜怡的發文，律師葉慶元則表示：「劉教授也是深綠，但是，是有良知的。也因此，當初雖然民眾黨8票支持，但民進黨立法院黨團不予支持，提名沒有獲得通過。」