一例一休造成國旅比出國貴阻礙觀光 議員籲調整休假制度

國旅市場業績下滑，各縣市政府都積極設法提振消費，台中市議員李中表示，要提振觀光的最源頭辦法在於休假問題，中央推出「一例一休」制度，假期集中在週六、週日，使得各種觀光消費價格昂貴，民眾乾脆選擇出國旅遊，他要求市府觀旅局向中央反映調整休假制度。

李中認為（見圖），中央推動的「一例一休」制度對許多產業影響很大，應該重新檢討。他舉觀光產業為例說，台灣的國旅不如國外旅遊，最重要原因在於假日旅館住宿價格非常貴，癥結點就是現在的休假制度一定要綁定例假日，也就是一定要在週六、週日，此制度讓社會付出高昂成本。

廣告 廣告

李中建議，因為國內住宿太貴，也間接帶動露營活動，不少民眾假日選擇到露營區休憩，更有人購買露營車，這樣的趨勢也同樣傷害到觀光產業，他認為政府應適當鬆綁「一例一休」制度，讓企業主與勞工可以透過勞動契約協商的方式，調整、開放勞工在不同日休假。

觀旅局長陳美秀表示，目前台灣觀光產業發展趨勢確實朝向露營或國外旅遊等方式發展，「一例一休」的問題各縣市都曾向中央反映過，為此，台中市近幾年積極努力爭取國外旅客來旅遊，盼解決平日旅遊需求少的問題。