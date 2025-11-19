侍酒、侍茶、品水三冠軍出爐 飲品專業全方位競技席捲酒展
【記者卓羽榛臺北報導】台灣侍酒師協會整合各領域飲品專業，打造精彩競技與深度交流，以加深產業人才培育的專業基礎，加廣侍酒師需具備的知識領域。秉持此初衷，今年展現深厚專業底蘊與累積的國際經驗，用舉辦國際規格賽事的堅強能量辦理酒、水、茶三大飲品專業賽事，競賽於2025台北國際酒展熱鬧落幕。
其中，「台灣最佳侍酒師大賽」睽違六年重返展場，於展前就創造高關注度，還首度同場舉辦「臺灣最佳侍茶師大賽」及「台灣最佳品水師大賽」。三大飲品職人齊聚，最終三項賽事均誕生年度冠軍，「2025台灣最佳侍酒師大賽」更迎來2010年開賽以來首位女性冠軍，成為本屆最大亮點。
2025台灣最佳侍酒師大賽重返展場 首位女性冠軍藍敏心脫穎而出
本次台灣最佳侍酒師大賽邀請到來自香港的「2023世界最佳侍酒師大賽」季軍 同時也是「2025亞太最佳侍酒師」冠軍 Reeze Choi 擔任評審長，競賽題組除了常見的盲飲、餐酒搭配外，考題還融入茶及清酒製程、礦泉水專業知能，並以在臺灣較罕見酒款設計難度極高的酒單改錯環節，兼具了廣域知能及實務靈活度。今年久違回歸展場辦理賽事，選手更需在餐飲從業人員、各飲品領域專家與觀展民眾的共同關注下，以從容台風應對複雜情境，極為考驗選手的專業深度與臨場穩定度。今年最大亮點由女性新秀侍酒師藍敏心拿下冠軍，入行僅三年的她第二度參賽即登上最高榮耀，她表示：「在展場比賽能讓更多人看到酒與礦泉水服務的專業，也讓想投入餐飲的新人看見更多發展可能。」另外，亞軍的林允順與季軍的邱國睿，也都是業內矚目的年輕侍酒師。
今年首次舉辦的「臺灣最佳侍茶師大賽」由農業部茶及飲料作物改良場指導，期許開拓東方代表飲品於餐飲業的全新可能。參賽者需具備茶葉感官品評中級以上資格，因此選手普遍具備深厚茶學知識，經過初賽專業知識筆試與感官評鑑穩定度測驗，及複賽感官評鑑與沖泡技巧，三名選手晉級決賽接受茶餐搭配的服務考驗。決賽賽題由欣葉生活廚房提供「台式炒炊粉」與「麻油雞湯」兩道各具風味的臺菜，選手必須自臺灣十大特色茶中挑選搭配茶款，並設計沖泡參數與飲用方式。最終由岳芷琳以唯一在時限內提供兩款風味茶搭配、並展現親切且具感染力的服務表現奪下冠軍。
在沒有前例可參考的競賽中，岳芷琳表示：「本次比賽對於知識、技巧的專業要求很高。除此之外，準備時還參考侍酒師大賽的方向，去暸解侍茶師之於消費者的定位，以此加強服務的準備。」農業部茶及飲料作物改良場場長蘇宗振也提及：「臺灣茶非常精緻、優良，因次本次攜手台灣侍酒師協會跨域合作，認同與支持夏理事長的理念，希望能透過賽事辦理讓臺灣好茶進入餐飲第一線，讓飲品市場更加蓬勃。」
本次與Water Sommelier Union國際品水師協會攜手舉辦「台灣最佳品水師大賽」，致力提升消費者對水的多元認知，並期許把品水文化帶進餐飲現場。本屆競賽選手需展現對各個品牌水的認識、水質感官分析、風味評量及餐飲搭配的能力，最終由品水師兼侍酒師陳怡璇脫穎而出奪冠。陳怡璇指出：「在餐飲現場的飲料單多還是以酒精飲品為主，期許未來能提供消費者更多飲品選擇。」而亞軍與季軍分別為博士研究生奚昊晨與生物科技研究員林敃伃，也顯示出目前隨教育普及，水的愛好者非常願意增長知能，未來有望讓品水與侍酒、侍茶形成完整的飲品專業鏈。
跨飲品時代來臨 三大賽事打造外場服務新標竿
這次能完成此項壯舉，特別感謝農業部茶及飲料作物改良場及開平餐飲學校的指導、展昭國際企業股份有限公司協力，以及鼎力支持的DIVIN(崧傑股份有限公司)、Vinexposium、VIVANT(純化科技股份有限公司)、元佑實業股份有限公司、台灣紅烏龍推廣協會、欣葉國際餐飲股份有限公司、威廉彼特國際股份有限公司、悅氏礦泉水、樂堂奇創有限公司(Little By Little)慷慨贊助，期許未來能持續與產業攜手，支持臺灣人才被世界看見。
