侍酒、侍茶、品水三大賽齊聚台北國際酒展

【記者卓羽榛臺北報導】台灣侍酒師協會長年推動飲品文化與教育，倡議完整餐飲體驗與專業飲品服務的重要性。其中「台灣最佳侍酒師大賽」自創辦以來即成為產業指標盛事。今年，希望能進一步整合各項飲品專業，打造跨域交流的學習平台，因而首度同步舉辦「臺灣最佳侍茶師大賽」與「台灣最佳品水師大賽」，擴大比賽視野，使臺灣多元面貌的飲品文化接軌國際。而三大賽事將於11月15日至17日在南港展覽館二館「2025台北國際酒展」盛大登場，預計吸引數千名觀眾與業界人士共襄盛舉，成為年度最受矚目的飲品專業盛會。



自2012年舉辦以來，「台灣最佳侍酒師大賽」見證臺灣餐飲產業的進程與世代更迭。如今，隨著精緻餐飲與小酒館遍地開花，侍酒師成為串聯餐飲、文化與體驗的關鍵腳色。而在全球餐飲開放交流下，侍酒師知識領域不再侷限於葡萄酒，也涵蓋烈酒、清酒、無酒精飲品等多元領域。隨著比賽規格日益增長以及越來越多新生代投入，此次賽事移師於台北國際酒展辦理，別於過往僅邀業界觀賽形式，讓民眾也可以看到侍酒師在國際舞台上的專業魅力。本屆決賽由三位菁英選手——林允順、邱國睿、藍敏心脫穎而出，將以專業知識、臨場應變與風味搭配實力，11月15日在舞台上進行高水準對決，爭奪2025年度「台灣最佳侍酒師」最高榮譽。



與此同時，11月16日首度舉辦的「臺灣最佳侍茶師大賽」也掀起關注熱潮。若酒代表西方的餐飲美學，那麼茶便是東方文化的靈魂。此次賽事由農業部茶及飲料作物改良場指導，結合產業與專業雙重力量，打造兼具深度與創新的競技平台。參賽者需通過盲飲測驗、專業沖泡、推廣與創意應用等多項挑戰，展現對茶文化的詮釋與美學實踐。這場賽事不僅將選出首屆「臺灣最佳侍茶師」，更象徵茶文化在專業餐飲領域的新篇章。



而鑑於國外米其林餐廳興起的水單風潮，「台灣最佳品水師大賽」則為飲品專業注入全新層次。品水文化自2017年由品水師夏豪均與吳侑諭引入臺灣後快速發展，讓人開始發現水廣泛的知識理論，造就其千變萬化的特性。如今臺灣已成為全球品水師密度最高的國家，本屆比賽攜手Water Sommelier Union國際品水師協會，更是全球首次舉辦的品水師競賽，於11月17日高規格進行，期待成為國際品水競賽標準的起點。內容涵蓋水質理論、感官品評與餐桌應用，挑戰參賽者對風味細節的極致掌握。水不僅是飲品的起點，更是串聯酒、茶、咖啡等風味基礎的靈魂，透過競賽交流，也讓更多人理解「水」在飲品文化中的關鍵角色。



台灣侍酒師協會期望透過三大賽事的舉辦，整合飲品專業的多重面向，從酒的香氣、茶的意境，到水的純粹，共同勾勒出飲品文化的深度與廣度。這是一場象徵臺灣飲品專業的成熟與國際化的文化盛宴，讓世界從味覺開始，看見臺灣的專業高度與文化魅力。