侍酒、侍茶、品水三大賽齊聚台北國際酒展
【記者卓羽榛臺北報導】台灣侍酒師協會長年推動飲品文化與教育，倡議完整餐飲體驗與專業飲品服務的重要性。其中「台灣最佳侍酒師大賽」自創辦以來即成為產業指標盛事。今年，希望能進一步整合各項飲品專業，打造跨域交流的學習平台，因而首度同步舉辦「臺灣最佳侍茶師大賽」與「台灣最佳品水師大賽」，擴大比賽視野，使臺灣多元面貌的飲品文化接軌國際。而三大賽事將於11月15日至17日在南港展覽館二館「2025台北國際酒展」盛大登場，預計吸引數千名觀眾與業界人士共襄盛舉，成為年度最受矚目的飲品專業盛會。
自2012年舉辦以來，「台灣最佳侍酒師大賽」見證臺灣餐飲產業的進程與世代更迭。如今，隨著精緻餐飲與小酒館遍地開花，侍酒師成為串聯餐飲、文化與體驗的關鍵腳色。而在全球餐飲開放交流下，侍酒師知識領域不再侷限於葡萄酒，也涵蓋烈酒、清酒、無酒精飲品等多元領域。隨著比賽規格日益增長以及越來越多新生代投入，此次賽事移師於台北國際酒展辦理，別於過往僅邀業界觀賽形式，讓民眾也可以看到侍酒師在國際舞台上的專業魅力。本屆決賽由三位菁英選手——林允順、邱國睿、藍敏心脫穎而出，將以專業知識、臨場應變與風味搭配實力，11月15日在舞台上進行高水準對決，爭奪2025年度「台灣最佳侍酒師」最高榮譽。
與此同時，11月16日首度舉辦的「臺灣最佳侍茶師大賽」也掀起關注熱潮。若酒代表西方的餐飲美學，那麼茶便是東方文化的靈魂。此次賽事由農業部茶及飲料作物改良場指導，結合產業與專業雙重力量，打造兼具深度與創新的競技平台。參賽者需通過盲飲測驗、專業沖泡、推廣與創意應用等多項挑戰，展現對茶文化的詮釋與美學實踐。這場賽事不僅將選出首屆「臺灣最佳侍茶師」，更象徵茶文化在專業餐飲領域的新篇章。
而鑑於國外米其林餐廳興起的水單風潮，「台灣最佳品水師大賽」則為飲品專業注入全新層次。品水文化自2017年由品水師夏豪均與吳侑諭引入臺灣後快速發展，讓人開始發現水廣泛的知識理論，造就其千變萬化的特性。如今臺灣已成為全球品水師密度最高的國家，本屆比賽攜手Water Sommelier Union國際品水師協會，更是全球首次舉辦的品水師競賽，於11月17日高規格進行，期待成為國際品水競賽標準的起點。內容涵蓋水質理論、感官品評與餐桌應用，挑戰參賽者對風味細節的極致掌握。水不僅是飲品的起點，更是串聯酒、茶、咖啡等風味基礎的靈魂，透過競賽交流，也讓更多人理解「水」在飲品文化中的關鍵角色。
台灣侍酒師協會期望透過三大賽事的舉辦，整合飲品專業的多重面向，從酒的香氣、茶的意境，到水的純粹，共同勾勒出飲品文化的深度與廣度。這是一場象徵臺灣飲品專業的成熟與國際化的文化盛宴，讓世界從味覺開始，看見臺灣的專業高度與文化魅力。
其他人也在看
遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦
據了解，太子集團負責人陳志第一次入台時間為2017年，最後一次入台時間則為2021年，均持柬埔寨護照已「商務考察」為名入境，但實際上卻是在台各地吃喝玩樂，出入多家高檔餐廳、私人俱樂部，就連來台入住飯店也都指定要是「W飯店」。儘管生活極盡奢糜，但有知情人士指稱，陳志...CTWANT ・ 10 小時前
MLB》命運天差地遠！大谷二連霸 教練嘆神鱒「失去熱情」
完成世界大賽二連霸的洛杉磯道奇球星大谷翔平，才剛帶隊封王，就已經喊出「三連霸」的豪語。過去他效力天使時期的搭檔「神鱒」卓奧特（Mike Trout）則已連續11年無緣季後賽。同樣是洛杉磯代表球星，命運卻天差地遠，也讓曾在天使共事、現任道奇教練的艾貝爾（Dino Ebel）感嘆：「他曾是最出色的球員，但那份熱情逐漸消失了。」中時新聞網 ・ 7 小時前
網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了 狠酸婚後才竄紅接到業配
范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，根據自由時報報導，網紅「玉米泉哥」再於社群平台投下震撼彈，爆料粿粿「0嫁妝」嫁入范姜家，婚後靠著夫妻檔CP曝光才開始賺錢，還指控她態度轉變、搬出公婆家後與王子（邱勝翊）傳出婚內不倫。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 14 小時前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 16 小時前
鳳凰颱風拋物線北轉影響台灣機率大！專家示警「大環流系統」風雨可觀
天氣風險分析師吳聖宇在臉書發文表示，預測鳳凰颱風下周一(10日)經過呂宋島進入南海，下周二(11日)往北轉接近台灣海峽南部，下周三(12日)經過台灣上空，下周四(13日)進入台灣東北方海面逐漸遠離。雖然經過台灣上空的演變情況還沒有很確定，但是以現在的預報來看的話，經過台灣上空的可能性頗大。天氣多一典 ・ 12 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
爆挖僧人心臟續命！李連杰進手術喊「硬件維修」走路像附身發毛片曝
娛樂中心／綜合報導62歲的功夫巨星李連杰被捲入「換器官」陰謀論。面對流言滿天飛，他日前特別在中國社群平台上傳影片澄清，畫面中他赤裸上身、露出胸口，似乎想以「無疤」證明自己並未動過心臟手術。不料影片曝光後，網友放大檢視指出「三處可疑位置」疑似覆著人工皮，更有人聲稱他走路姿態與已故少林武僧秋風相似，懷疑「被附身」，發毛片也曝光。民視 ・ 4 小時前
王子再道歉了！5度「對不起范姜粿粿」 再提為父還債求「分期付款」
藝人范姜彥豐揭露妻子粿粿與邱勝翊婚內出軌風波延燒！邱勝翊4日晚間再發聲明道歉，更公開過去為父償債證明，表明目前財務無法一次支付傳聞的1600萬和解金。此外，邱勝翊表示將與粿粿「共同誠實面對」，引發外界對兩人關係的諸多揣測。TVBS新聞網 ・ 1 天前
郭台銘媽媽辭世！豪宅1設施「全是為母親」催淚原因曝
政治中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，在今（6）日稍早傳出離世消息，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然郭台銘在內文自稱為「不孝子」，但其實他對媽媽可說是照顧得無微不至，甚至在自家的豪宅內特別為媽媽安裝了「1設施」，讓人不禁讚嘆他的孝心。民視 ・ 12 小時前
林昶佐衝芬蘭4個月「身形大縮水」！驚人落差嚇爛網：太可怕
政治中心／綜合報導台灣知名「閃靈樂團」主唱林昶佐去年宣布不再爭取連任，直到今年5月獲得總統府特聘為駐芬蘭大使，再次獲得關注，甚至一度遭到藍白立委質疑其能力是否合適，對此林昶佐7月飛往芬蘭開始全心工作，至今已經4個月的他突發在個人經營臉書專頁PO出一張與芬蘭現議員的合影，兩人驚人的「海拔落差」讓不少網友看了瞪大眼：「變好小隻！」。民視 ・ 1 天前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 1 天前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 1 天前
影/詐騙45億！太子集團豪乳助理「15萬交保」露齒燦笑
柬埔寨「太子集團控股」因涉跨國詐騙洗錢遭美國檢調起訴，檢警昨天（4日）查扣集團在台資產，總額逾45億元，拘留25名人，其中有11人移送北檢複訊，檢方複訊後諭知主嫌王昱棠等9人交保，其中包括太子集團主席陳志的陸籍親信李添，在台灣的助理劉純妤，她以15萬交保開心離開北檢。中天新聞網 ・ 1 天前
黃明志終於投案！雪碧曝謝侑芯生前最後對話：讓我起雞皮疙瘩
台灣網紅謝侑芯在馬來西亞猝死，歌手黃明志捲入命案遭通緝，失聯2天後今天（11/5）凌晨現身警局投案。謝侑芯的閨蜜「雪碧」日前被網友質疑介紹謝侑芯去大馬，她po出與謝侑芯生前最後的對話，證明自己不知情。太報 ・ 1 天前
鳳凰颱風生成！恐成「又強又大怪物」下週直撲台 專家示警：被掃到後果慘烈
今年第26號輕度颱風「鳳凰」於今（6）日凌晨2時生成，目前位於鵝鑾鼻西南方約1190公里處，以每小時28公里速度朝西轉西北西進行。氣象署預估，鳳凰將在週日（10日）登陸菲律賓呂宋島，並於週一（11日）北轉接近台灣，強度可能增至中颱上限甚至強颱等級，專家警告這將是一個「又強又大的怪物颱風」。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前
準鳳凰將挑戰強颱！專家曝「最新路徑」：侵台機率提高
今（5）日仍受東北季風影響，不過水氣逐漸減少，迎風面大台北及宜蘭地區雲多偶有短暫降雨。熱帶性低氣壓TD29預估今天生成，成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，不排除有機會增強為強颱，且接近台灣陸地的機會正逐漸提高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
退休教師月領多少錢？教長曝85%領這金額「很好生活」：盼年改繼續維持
立法院司法法制、教育文化委員會今（6）繼續審查停砍公教年金修正草案，教育部長鄭英耀表示，當年年金改革之後目前仍有85%的退休教師月領5萬元以上、平均有5.8萬元，期盼年金改革可以繼續，讓世代之間可以有更好的扶助與支持。鄭英耀表示，隨著台灣醫療、長照服務的提升，國人平均餘命增加，國人平均壽命已經來到80歲，和當時退撫基金規劃，確實增加了不小的壓力，而當年的年金......風傳媒 ・ 12 小時前
中共出手！沈伯洋祭三招自救 邱毅：慌了
[NOWnews今日新聞]民進黨立委沈伯洋去年被中國國台辦列入「台獨頑固份子」，近日再遭重慶市公安局以涉嫌「分裂國家罪」立案偵查；對此，前立委邱毅狠酸，沈伯洋只有三招，效果就都不大，而綠委們也開始表示...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前