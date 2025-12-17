侏儒也要當兵？ 顧立雄澄清：150公分以下服替代役由內政部律定

國防部長顧立雄2025.12.17於立法院會前回應媒體詢問，談及義務役體位標準修改問題。郭宏章攝



國防部上週（11/12）預告「體位區分標準」修正草案，大幅收緊役男體位判定標準，在身高部分由常備役體位從現行158公分至195公分，下修為身高超過150公分都要服役，身高144至150公分則服替代役。但公告後引發網路議論，甚至有網友稱「難道侏儒也要當兵」，國防部長顧立雄今天（12/17）澄清表示，國防部維持常備役的體位標準，本來常備役的體位標準是身高150公分，身高沒有上限，至於身高150公分以下需不需要服替代役，則由內政部來律定。

廣告 廣告

根據國防部上週公告修正草案，在BMI值方面，常備役體位維持現行16.5≦BMI≦32不變，但免役體位從現行標準大幅提高至BMI大於45才符合。至於替代役體位，A級為15≦BMI小於16.5或32小於BMI≦37.5，替代役體位B級為BMI小於15或37.5小於BMI≦45。身高標準部分，常備役體位從現行158公分≦身高≦195公分，下修為身高≧150公分，同時刪除最高限制。145公分≦身高≦149公分者則將判定為替代役A級，身高≦144公分者才屬免役體位。

國防部預告義務役（常備兵）「體位區分標準」修正草案，收緊免役的認定。資料照為陸軍一年期義務役戰力鑑測2024.11/6於陸軍南測中心實施紅隼火箭彈射擊訓練。郭宏章攝

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部部長顧立雄、國家安全局局長蔡明彥報告「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」，並備質詢。由於防堵「閃兵案」擴大，役男新體位標準趨嚴，在今天會前記者問顧立雄，這是否因為為了缺兵顧立雄會前受訪表示，國防部維持常備役的體位標準，本來常備役的體位標準是身高150公分，身高沒有上限，現在還是維持這個標準，至於身高150公分以下是否要服替代役，則由內政部來律定。

至於國防部是否要修正《妨害兵役治罪條例》，以加重逃兵刑責，顧立雄表示，當兵是國民應盡的義務，任何推諉閃避兵役的行為都不可取，至於替代役的部分，則有替代役實施條例，這是由內政部主管，國防部會與內政部一起協商討論。

更多太報報導

【更新】無艦載機！ 福建號航艦成軍後昨首度通過台海 顧立雄：研判返上海進行缺改

曝第一島鏈反艦飛彈打擊網 國安局：美、日、澳、英19國挺台灣

中共第三艘航艦福建艦入列 國防部：掌握其能力妥適應處