侏儒也要當兵？BMI＞45、身高≦144才免疫 新標準體位加嚴顧立雄回應了

國防部12日預告「役男體位區分標準」修正草案，總計修正180項次，大幅加嚴免役標準，包括扁平足必須服替代役、BMI＞45或身高≦144公分才可免役，但遭質疑是缺兵所以大舉徵兵。對此，國防部長顧立雄今（17）日表示，常備役體位是身高150公分，至於150公分以下是否要服替代役，是由內政部律定。

國防部預告的「役男體位區分標準」修正草案，替代役體位將區分為A、B級，其中免役體位從現行BMI＜15或BMI＞35調整為BMI＞45以上，常備役體位未修正，替代役則改分A級為15≦BMI＜16.5或32＜BMI≦37.5；替代役B級則是BMI＜15或37.5≦BMI≦45。

廣告 廣告

在身高部分，常備役規定將從現行158≦身高≦195改為身高≧150以上都要當兵，替代役體位則是從155≦身高≦157，改為A級145≦身高≦149；免役體位則從身高≧196或身高≦154，改為身高≦144。

由於在醫學上，147公分以下就是侏儒，但免役卻限縮為144公分，遭質疑侏儒也要當兵，對此，顧立雄回應，常備役體位是150公分，至於150公分以下要服替代役，這由內政部律定。

此外，內政部先前透露，國防部擬修《妨害兵役治罪條例》加重閃兵刑責2/3另外也考慮閃兵者補服替代役，顧立雄今表示，當兵是國民應盡義務，任何退閃兵役行為都不足取，有關提到替代役部分，應該是《替代役實施條例》由內政部主管，那內政部會來跟國防部協商，當然就會一起討論。



獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線

護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？

《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽​

更多風傳媒報導

