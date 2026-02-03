《侏羅紀公園》被拿來惡搞 靠無線網路就能搞定恐龍

《侏羅紀公園》的原班人馬，蘿拉鄧（左起）、山姆尼爾，一口氣被亂入到最新的廣告片，推銷無線網路。（Comcast提供）

大家有想過，如果《侏羅紀公園》（Jurassic Park）用了現代最強的王現網路科技，會不會當初就不會發生當機、導致恐龍跑出柵欄，鬧出一連串災難？感謝鈔票無敵多的廣告主，直接用這部片來惡搞，當作最新的無線網路廣告。

其實這個廣告主Xfinity，跟擁有《侏羅紀公園》版權的環球影片，都是同一個母公司集團Comcast，所以才能這樣玩。他們把《侏羅紀公園》的3個主角，包括山姆尼爾（Sam Niel）、蘿拉鄧（Laura）、傑夫高布倫（Jeff Goldbum），全部請回來，拍攝這個「假使有了無線網路的侏羅紀公園」，導演不是史蒂芬史匹柏，而是《雷神索爾3》的塔伊加維迪提（Taika Waititi）。

雖然廣告訴求是現代的無線網路科技，但其實廣告片幕後採用了更先進的電影科技，像是把3個主角逆齡回春、一口氣減少了33歲，還有許多畫面都是當年原版電影沒有的，真的是錢多多。

