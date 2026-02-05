供不應求！日月光估今年先進封測營收將翻倍

▲日月光投控營運長吳田玉展望今年，先進封測營收將較去年的16億美元翻倍增至32億美元。（圖╱記者林汪靜攝）

[NOWnews今日新聞] 封測大廠日月光投控今（5）日舉行法說會，去年受惠於封測業務需求強勁，繳出營收與獲利雙增的亮眼成績單，全年基本每股盈餘（EPS）來到9.37元，為三年高點。營運長吳田玉展望今年，在AI、半導體復甦帶動下，今年先進封測營收將較去年的16億美元翻倍增至32億美元。

日月光去年全年毛利達1141.93億元，毛利率由2024年的16.3%提升至17.7%，營業利益也由391.67億元攀升至507.56億元，帶動營業利益率從6.6%成長至7.9%。若單看去年第四季表現，合併營收為1779.15億元，年增9.6%、季增5.5%態勢；單季歸母淨利為147.13億元，基本EPS 3.37元 ，獲利能力隨產能利用率回升而顯著轉強。

廣告 廣告

吳田玉表示，投控今年營收成長趨勢將延續，動能來自先進解決方案、AI普及，以及整體市場復甦帶動全面性半導體需求。尤其在先進封裝與測試領域，公司因感受客戶需求增加，持續加大投資並上修今年先進封測營收展望。

他說，預期整體營收成長趨勢將延續到2026年及之後，動能來自先進解決方案、AI普及應用，以及半導體市場全面復甦。先進封測試服務營收可望由2025年的16億美元倍增至32億美元，其中約75%來自先進封裝、25%來自高階測試；一般封測業務則將維持與2025年成長步調相近，整體封測營收表現預期優於全球邏輯半導體市場。

日月光今年也將採取更積極的資本支出策略，計畫在去年34億美元的基礎上額外追加15億美元投入機台設備投資，使得整體機台投資額攀升至49億美元規模；若加計預計投入約21億美元的廠房建築設施費用，2026年總資本支出將達約70億美元，且其中約3分之2的新增設備預算將鎖定尖端封測服務，顯示日月光正全力衝刺高階產能以應對全球AI晶片訂單浪潮。

而海外布局方面，吳田玉提到，日月光半導體持續在馬來西亞、韓國以及菲律賓等地布局，其中馬來西亞檳城將是主要擴產重點。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

AI旺！大摩點名2026半導體續強 看好台積電、日月光等6台廠

AI帶動應用強！日月光砸42.31億向宏璟買中壢新廠 擴產先進封裝

AI投資浪潮半導體需求大增！世界先進董座：產能供不應求