供不應求 苗栗肉品市場拍賣價連2天全國第一

苗栗肉品市場在豬隻禁運禁屠解封後，連2天拍賣價創全國最高紀錄。（圖：縣府提供）

因非洲豬瘟疫情，全國豬隻15天禁宰禁運解除後，苗栗縣肉品市場於7日和8日的毛豬拍賣價格，每公斤均價都創全國最高價格紀錄，8日甚至高達每公斤130元。苗栗縣政府指出，為穩定豬價並保障消費者及攤商權益，肉品市場預計10日拍賣量增加5成，共拍賣1040頭。

苗農業處和養豬協會，前往各傳統市場了解豬肉價格和供需情形。（圖：縣府提供）

苗栗縣肉品市場原規劃於7日開市當天準備拍賣900多頭毛豬，但因農業部控管，當天拍賣851頭，每公斤均價125元，創下全國毛豬拍賣價格最高紀錄。8日農業部控管苗栗縣肉品市場拍賣400頭，經縣府向農業部反映根本「供不應求」，最後獲農業部核定拍賣626頭，每公斤均價更上衝到130元，再創全國最高紀錄。

廣告 廣告

縣府農業處表示，苗栗縣豬肉拍賣價格並非刻意拉高，而是受到市場供需影響。縣長鍾東錦也非常關心苗栗豬肉價格問題，要求肉品市場持續與農業部協調，10日拍賣交易毛豬供應量能增加，讓豬價逐步趨緩，承銷商及攤商進貨成本降低，消費者也能以合理價格購買到新鮮豬肉。

苗栗縣肉品市場總經理林澄清指出，肉品市場今天（9日）休市，明天預計準備1040頭毛豬拍賣，相較過往週一拍賣650到700頭，拍賣量增加逾5成。（彭清仁報導）